Медведев предложил противникам спецоперации ехать к немцам как можно скорее

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал два вывода из новости о том, что Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Умозаключениями по этому вопросу чиновник поделился в своём Telegram-канале.

«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж. Можно сделать два вывода», — написал экс-президент.

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Первый вывод Медведев выразил так: «Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах».

В качестве второго вывода он предложил подумать о льготном въезде в Россию тех, кто «активно выступает в Германии против канцлера Олафа Шольца и подобных европейских деятелей».

30 мая власти Германии заявили о намерении упростить выдачу виз для российских журналистов, правозащитников, учёных и оппозиционеров, выступающих против спецоперации РФ на Украине.