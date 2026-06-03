Возгорание в промзоне Барнаула локализовали быстро и большим количеством сил
На место прибыли 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники
03 июня 2026, 11:06, ИА Амител
Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru
На промышленном объекте, расположенном на ул. Кулагина, утром 3 июня вспыхнул пожар, который удалось быстро локализовать благодаря оперативности МЧС.
«На место прибыли 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Специалисты зафиксировали задымление на объекте», — сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС Алтайского края.
Пожар удалось локализовать на площади 5 кв. метров.
Работники предприятия самостоятельно эвакуировались из здания. Никто не пострадал.
12:30:10 03-06-2026
5 кв. метров и 14 единиц техники - молодцы, лучше подстраховаться, если серъезный объект
14:17:05 03-06-2026
А эти 5 м2 с помощью огнетушителей нельзя было потушить? 46 сотрудников поучаствовали в тушении 5 м2 - это такой юмор?