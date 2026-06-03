Возгорание в промзоне Барнаула локализовали быстро и большим количеством сил

На место прибыли 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники

03 июня 2026, 11:06, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

На промышленном объекте, расположенном на ул. Кулагина, утром 3 июня вспыхнул пожар, который удалось быстро локализовать благодаря оперативности МЧС.

«На место прибыли 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Специалисты зафиксировали задымление на объекте», — сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС Алтайского края.

Пожар удалось локализовать на площади 5 кв. метров.

Работники предприятия самостоятельно эвакуировались из здания. Никто не пострадал.