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Возгорание в промзоне Барнаула локализовали быстро и большим количеством сил

На место прибыли 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники

03 июня 2026, 11:06, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru
Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

На промышленном объекте, расположенном на ул. Кулагина, утром 3 июня вспыхнул пожар, который удалось быстро локализовать благодаря оперативности МЧС.

«На место прибыли 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Специалисты зафиксировали задымление на объекте», — сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС Алтайского края.

Пожар удалось локализовать на площади 5 кв. метров.

Работники предприятия самостоятельно эвакуировались из здания. Никто не пострадал. 

Барнаул Пожары Происшествия
       

Комментарии 2

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Гость

12:30:10 03-06-2026

5 кв. метров и 14 единиц техники - молодцы, лучше подстраховаться, если серъезный объект

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Гость

14:17:05 03-06-2026

А эти 5 м2 с помощью огнетушителей нельзя было потушить? 46 сотрудников поучаствовали в тушении 5 м2 - это такой юмор?

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