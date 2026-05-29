В Барнауле произошел крупный пожар в производственном здании на проспекте Калинина

По предварительной информации, пострадавших нет

29 мая 2026, 10:20, ИА Амител

В Барнауле произошел крупный пожар на проспекте Калинина / Фото: алтайское МЧС

В Барнауле ликвидируют крупный пожар в производственном здании на проспекте Калинина, 116/54в, сообщает алтайское МЧС.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Из опасной зоны эвакуированы 12 человек персонала», — рассказали в ведомстве.

На месте возгорания работают более 50 человек личного состава и 17 единиц техники.