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В Барнауле произошел крупный пожар в производственном здании на проспекте Калинина

По предварительной информации, пострадавших нет

29 мая 2026, 10:20, ИА Амител

В Барнауле произошел крупный пожар на проспекте Калинина / Фото: алтайское МЧС

В Барнауле ликвидируют крупный пожар в производственном здании на проспекте Калинина, 116/54в, сообщает алтайское МЧС. 

«По предварительной информации, пострадавших нет. Из опасной зоны эвакуированы 12 человек персонала», — рассказали в ведомстве.

На месте возгорания работают более 50 человек личного состава и 17 единиц техники.

Фото: МЧС Алтайского края

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Барнаул Пожары
       

Комментарии 4

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Медведь-шатун

13:10:08 29-05-2026

адрес дом№ 116 /54В - шедеврально....

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Гость

14:18:37 29-05-2026

Медведь-шатун (13:10:08 29-05-2026) адрес дом№ 116 /54В - шедеврально....... чтобы шпионы не нашли

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Гость

14:22:55 29-05-2026

Опять поджог? Бедный Барнаул. Ну кто же орудует у нас?

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Гость

17:05:16 29-05-2026

И что такого шедеврального в адресе? Калинина 116 - как не слабый микрорайон по территории занимает

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