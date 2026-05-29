В Барнауле произошел крупный пожар в производственном здании на проспекте Калинина
По предварительной информации, пострадавших нет
29 мая 2026, 10:20, ИА Амител
В Барнауле произошел крупный пожар на проспекте Калинина / Фото: алтайское МЧС
В Барнауле ликвидируют крупный пожар в производственном здании на проспекте Калинина, 116/54в, сообщает алтайское МЧС.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Из опасной зоны эвакуированы 12 человек персонала», — рассказали в ведомстве.
На месте возгорания работают более 50 человек личного состава и 17 единиц техники.
13:10:08 29-05-2026
адрес дом№ 116 /54В - шедеврально....
14:18:37 29-05-2026
Медведь-шатун (13:10:08 29-05-2026) адрес дом№ 116 /54В - шедеврально....... чтобы шпионы не нашли
14:22:55 29-05-2026
Опять поджог? Бедный Барнаул. Ну кто же орудует у нас?
17:05:16 29-05-2026
И что такого шедеврального в адресе? Калинина 116 - как не слабый микрорайон по территории занимает