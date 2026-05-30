Правительство упростит доступ к мобильной связи для жителей сел и водителей на трассах
Операторы смогут совместно использовать одну базовую станцию в населенных пунктах, где проживает менее тысячи человек, и на участках федеральных дорог
30 мая 2026, 17:03, ИА Амител
Правительство утвердило постановление, которое повысит доступность мобильной связи и интернета для сельских жителей и автомобилистов, сообщает ТАСС.
Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживает менее тысячи человек, и на отдельных участках федеральных трасс.
Роскомнадзор будет ежегодно формировать предложения по включению территорий в специальный перечень и направлять их в Минцифры не позднее 15 марта. В течение 30 дней министерство рассмотрит их и отправит операторам для подтверждения технической возможности.
Приоритет получат населенные пункты с максимальной численностью жителей и участки дорог, где услуги мобильной связи предоставляет минимальное количество операторов.
Утверждать перечень ежегодно будет Минцифры по согласованию с Минтрансом — не позднее 1 сентября. Документ опубликуют на сайте ведомства в течение трех дней после утверждения.
Постановление подготовлено в рамках реализации новых норм федерального закона "О связи", которые вступают в силу с 1 сентября.
17:27:58 30-05-2026
Ну хоть что -то полезное от минцифры. А ещё лучше было бы создать единого оператора сотовых вышек и чтобы он сдавал места на них операторам связи.
07:33:28 31-05-2026
Вроде и раньше ничего не препятствовало совместному использованию, при возможности договориться.
11:05:28 31-05-2026
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