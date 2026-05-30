Правительство упростит доступ к мобильной связи для жителей сел и водителей на трассах

Операторы смогут совместно использовать одну базовую станцию в населенных пунктах, где проживает менее тысячи человек, и на участках федеральных дорог

30 мая 2026, 17:03, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Правительство утвердило постановление, которое повысит доступность мобильной связи и интернета для сельских жителей и автомобилистов, сообщает ТАСС.

Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживает менее тысячи человек, и на отдельных участках федеральных трасс.

Роскомнадзор будет ежегодно формировать предложения по включению территорий в специальный перечень и направлять их в Минцифры не позднее 15 марта. В течение 30 дней министерство рассмотрит их и отправит операторам для подтверждения технической возможности.

Приоритет получат населенные пункты с максимальной численностью жителей и участки дорог, где услуги мобильной связи предоставляет минимальное количество операторов.

Утверждать перечень ежегодно будет Минцифры по согласованию с Минтрансом — не позднее 1 сентября. Документ опубликуют на сайте ведомства в течение трех дней после утверждения.

Постановление подготовлено в рамках реализации новых норм федерального закона "О связи", которые вступают в силу с 1 сентября.