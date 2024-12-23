Предновогодние снегопады придут в Алтайский край после спокойной погоды

С большой долей вероятности днем в субботу и ночью в воскресенье погода может перейти в штормовую

23 декабря 2024, 20:22, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

Спокойная и без осадков погода, которая установилась в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, сохранится до 26 декабря. В ночные и утренние часы столбики термометров покажут от -18 до -25 градусов, местами в предгорьях они опустятся до -30...-32. Днем ожидается от -12 до -17 градусов. "Погода начнет меняться в пятницу, а уже 28 и 29 декабря в регионе под влиянием северного циклона будут идти снегопады различной интенсивности, временами возможна метель. При этом ночью потеплеет до -8...-15°С, а днем ожидается от 3 до 8 мороза", – об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. По предварительному прогнозу, с большой долей вероятности днем в субботу и ночью в воскресенье погода может перейти в штормовую. В регионе пройдут снегопады от умеренной до сильно интенсивности, поднимется ветер 13-18 метров в секунду, местами порывы могут достигнуть 23 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.