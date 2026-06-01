Престижный коттедж с "выходом в море" продают в Барнауле за 120 млн рублей

Дом создан для "ценителей изысканности"

01 июня 2026, 11:57, ИА Амител

Престижный коттедж в Барнауле / Фото: "Авито"

Шикарный коттедж находится на Змеиногорском тракте, 102, посреди хвойных деревьев. Площадь дома составляет 600 кв. метров, его предлагают приобрести за 120 млн рублей.

Как написали в объявлении на "Авито", коттедж — "воплощение элегантности и функциональности". В светлых и просторных комнатах есть вся мебель и современная техника для комфортного проживания, в одной из них — стены, украшенные обоями с видом на море.

Престижный коттедж в Барнауле / Фото: "Авито"

«На участке есть все для насыщенного отдыха: просторная веранда, sра-зона, сверкающий бассейн под открытым небом, капитальный гараж для автопарка, беседки и тренажерно-игровая территория для поддержания здоровья и активного образа жизни», — отметили в объявлении.

Поселок находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а для детей предусмотрена современная детская площадка.