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Престижный коттедж с "выходом в море" продают в Барнауле за 120 млн рублей

Дом создан для "ценителей изысканности"

01 июня 2026, 11:57, ИА Амител

Престижный коттедж в Барнауле / Фото: "Авито"
Престижный коттедж в Барнауле / Фото: "Авито"

Шикарный коттедж находится на Змеиногорском тракте, 102, посреди хвойных деревьев. Площадь дома составляет 600 кв. метров, его предлагают приобрести за 120 млн рублей. 

Как написали в объявлении на "Авито", коттедж — "воплощение элегантности и функциональности". В светлых и просторных комнатах есть вся мебель и современная техника для комфортного проживания, в одной из них — стены, украшенные обоями с видом на море. 

Престижный коттедж в Барнауле / Фото: "Авито"

«На участке есть все для насыщенного отдыха: просторная веранда, sра-зона, сверкающий бассейн под открытым небом, капитальный гараж для автопарка, беседки и тренажерно-игровая территория для поддержания здоровья и активного образа жизни», — отметили в объявлении. 

Поселок находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а для детей предусмотрена современная детская площадка.

Барнаул
       

Комментарии 23

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Гость

12:10:18 01-06-2026

Скока- скока? 120!

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станочник

12:11:42 01-06-2026

ну так-то и не дорого. А трамваи утром там нормально ходят, а то мне к первой смене с 7 утра надо успеть. Не буду ли я опаздывать на работу

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ВВП

12:25:02 01-06-2026

станочник (12:11:42 01-06-2026) ну так-то и не дорого. А трамваи утром там нормально ходят, ... А после покупки, деньги на трамвай останутся?)))

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Гость

15:52:50 01-06-2026

ВВП (12:25:02 01-06-2026) А после покупки, деньги на трамвай останутся?)))... как в том анекдоте: "Сынок, нам пришлось напрячься, но купили тебе трамвай. Езди как все"

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Трагати

12:25:09 01-06-2026

120 млн за депрессивный комариный рай, в заде мира? ту мач какой-то.

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Гость

12:28:04 01-06-2026

Можно контакты дизайнера? Чтобы никогда не обратиться к нему. ))))

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Гость

12:47:18 01-06-2026

Гость (12:28:04 01-06-2026) Можно контакты дизайнера? Чтобы никогда не обратиться к нему... можно подумать, у тебя есть деньги обратиться к дизайнеру)) Дорогая, я всё сделаю сам))

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Элен без ребят

12:29:57 01-06-2026

не покидает ощущение, что высота потолков 2,30 максимум. и,конечно, фотообои- это отдельный привет из СССР. не, не буду брать.

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Элен без ребят

12:55:48 01-06-2026

Элен без ребят (12:29:57 01-06-2026) не покидает ощущение, что высота потолков 2,30 максимум. и,к... ой, пропустила пирамиду, как возле Лувра и винтажную душевую.
120 за это мало!

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гость

12:32:29 01-06-2026

почем нонче реклама?

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Гость

12:45:29 01-06-2026

120 не дорого в этом месте. С учетом того, что новый дом под ключ с ландшафтом и мёбелью в районе палитры лямов 30 будет стоить. И это за 100 кв.м.

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Гость

14:32:58 01-06-2026

Гость (12:45:29 01-06-2026) 120 не дорого в этом месте. С учетом того, что новый дом под... Хозяин теремка?

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Гость

16:30:42 01-06-2026

Гость (14:32:58 01-06-2026) Хозяин теремка?... не - просто понимаю, скок там недвига стоит. Оценивается же только дом, сколько и участок.

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Гость

15:11:17 01-06-2026

Гость (12:45:29 01-06-2026) 120 не дорого в этом месте. С учетом того, что новый дом под...

11 750 000 ₽

90 385 ₽ за м²

Коттедж 130 м² на участке 8 сот.
Собственник
Проверено в Росреестре
Стены: газоблоки, коммуникации: электричество, отопление, газ, канализация, водоснабжение

с. Фирсово, жилой комплекс Палитра, ул. Ильи Репина, 109

Дом с ремонтом, новой мебелью и новой техникой! Все включено в стоимость. Ни кто не жил. Три спальни 15,15 и 18кв. М, кухня-гостиная 26кв. М, котельная- санузел, гардероб,

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Гость

16:21:22 01-06-2026

Гость (15:11:17 01-06-2026) 11 750 000 ₽90 385 ₽ за м²Коттедж 13... я б в этой безвкусице, сляпаной на продажу, тоже бы не жил с удовольствием. Ну есть современные материалы - ну хоть фасады сделайте симпатичными. И зачем мне ваш ремонт? Я хочу свой. Нормальный. Где терраса? Это вот это жалкое подобие? Друг, ты дофига просишь за бракованный скворечник.

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Гость

13:07:37 01-06-2026

Да этот дом в продаже висит уже год минимум. И еще столько же провисит. Потому что тот, у кого есть такая сумма, построит сам и под себя, а не будет покупать чужие хотелки.

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Гость

14:59:30 01-06-2026

Гость (13:07:37 01-06-2026) Да этот дом в продаже висит уже год минимум. И еще столько ж...
У некоторых невров на тупорезных строителей не хватит. Лучше готовый купить

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Гость

13:20:13 01-06-2026

А в какое "море" выход????

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Гость

13:36:26 01-06-2026

Гость (13:20:13 01-06-2026) А в какое "море" выход????... В Барнаульское, есстесно, которое рядом с барнаульским метро.

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Гость

14:05:00 01-06-2026

Гость (13:20:13 01-06-2026) А в какое "море" выход????... Жёлтое.

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Гость

13:53:06 01-06-2026

Зачем строить БОЛЬШОЙ дом, если не знаешь, чем занять БОЛЬШОЕ пространство? Диваны, диваны... Там у хозяина проблемы с фантазией или с ногами?

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Гость

14:46:41 01-06-2026

30 млн скинули получается? он за 150 стоял

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Эдуард

20:12:58 02-06-2026

2ляма баксов почти если ремонт под себя замутить)))за эти бабки можно в любой столице мира взять +- по квадратуре недвигу)))

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