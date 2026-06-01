Престижный коттедж с "выходом в море" продают в Барнауле за 120 млн рублей
Дом создан для "ценителей изысканности"
01 июня 2026, 11:57, ИА Амител
Шикарный коттедж находится на Змеиногорском тракте, 102, посреди хвойных деревьев. Площадь дома составляет 600 кв. метров, его предлагают приобрести за 120 млн рублей.
Как написали в объявлении на "Авито", коттедж — "воплощение элегантности и функциональности". В светлых и просторных комнатах есть вся мебель и современная техника для комфортного проживания, в одной из них — стены, украшенные обоями с видом на море.
«На участке есть все для насыщенного отдыха: просторная веранда, sра-зона, сверкающий бассейн под открытым небом, капитальный гараж для автопарка, беседки и тренажерно-игровая территория для поддержания здоровья и активного образа жизни», — отметили в объявлении.
Поселок находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а для детей предусмотрена современная детская площадка.
12:10:18 01-06-2026
Скока- скока? 120!
12:11:42 01-06-2026
ну так-то и не дорого. А трамваи утром там нормально ходят, а то мне к первой смене с 7 утра надо успеть. Не буду ли я опаздывать на работу
12:25:02 01-06-2026
станочник (12:11:42 01-06-2026) ну так-то и не дорого. А трамваи утром там нормально ходят, ... А после покупки, деньги на трамвай останутся?)))
15:52:50 01-06-2026
ВВП (12:25:02 01-06-2026) А после покупки, деньги на трамвай останутся?)))... как в том анекдоте: "Сынок, нам пришлось напрячься, но купили тебе трамвай. Езди как все"
12:25:09 01-06-2026
120 млн за депрессивный комариный рай, в заде мира? ту мач какой-то.
12:28:04 01-06-2026
Можно контакты дизайнера? Чтобы никогда не обратиться к нему. ))))
12:47:18 01-06-2026
Гость (12:28:04 01-06-2026) Можно контакты дизайнера? Чтобы никогда не обратиться к нему... можно подумать, у тебя есть деньги обратиться к дизайнеру)) Дорогая, я всё сделаю сам))
12:29:57 01-06-2026
не покидает ощущение, что высота потолков 2,30 максимум. и,конечно, фотообои- это отдельный привет из СССР. не, не буду брать.
12:55:48 01-06-2026
Элен без ребят (12:29:57 01-06-2026) не покидает ощущение, что высота потолков 2,30 максимум. и,к... ой, пропустила пирамиду, как возле Лувра и винтажную душевую.
120 за это мало!
12:32:29 01-06-2026
почем нонче реклама?
12:45:29 01-06-2026
120 не дорого в этом месте. С учетом того, что новый дом под ключ с ландшафтом и мёбелью в районе палитры лямов 30 будет стоить. И это за 100 кв.м.
14:32:58 01-06-2026
Гость (12:45:29 01-06-2026) 120 не дорого в этом месте. С учетом того, что новый дом под... Хозяин теремка?
16:30:42 01-06-2026
Гость (14:32:58 01-06-2026) Хозяин теремка?... не - просто понимаю, скок там недвига стоит. Оценивается же только дом, сколько и участок.
15:11:17 01-06-2026
Гость (12:45:29 01-06-2026) 120 не дорого в этом месте. С учетом того, что новый дом под...
11 750 000 ₽
90 385 ₽ за м²
Коттедж 130 м² на участке 8 сот.
Собственник
Проверено в Росреестре
Стены: газоблоки, коммуникации: электричество, отопление, газ, канализация, водоснабжение
с. Фирсово, жилой комплекс Палитра, ул. Ильи Репина, 109
Дом с ремонтом, новой мебелью и новой техникой! Все включено в стоимость. Ни кто не жил. Три спальни 15,15 и 18кв. М, кухня-гостиная 26кв. М, котельная- санузел, гардероб,
16:21:22 01-06-2026
Гость (15:11:17 01-06-2026) 11 750 000 ₽90 385 ₽ за м²Коттедж 13... я б в этой безвкусице, сляпаной на продажу, тоже бы не жил с удовольствием. Ну есть современные материалы - ну хоть фасады сделайте симпатичными. И зачем мне ваш ремонт? Я хочу свой. Нормальный. Где терраса? Это вот это жалкое подобие? Друг, ты дофига просишь за бракованный скворечник.
13:07:37 01-06-2026
Да этот дом в продаже висит уже год минимум. И еще столько же провисит. Потому что тот, у кого есть такая сумма, построит сам и под себя, а не будет покупать чужие хотелки.
14:59:30 01-06-2026
Гость (13:07:37 01-06-2026) Да этот дом в продаже висит уже год минимум. И еще столько ж...
У некоторых невров на тупорезных строителей не хватит. Лучше готовый купить
13:20:13 01-06-2026
А в какое "море" выход????
13:36:26 01-06-2026
Гость (13:20:13 01-06-2026) А в какое "море" выход????... В Барнаульское, есстесно, которое рядом с барнаульским метро.
14:05:00 01-06-2026
Гость (13:20:13 01-06-2026) А в какое "море" выход????... Жёлтое.
13:53:06 01-06-2026
Зачем строить БОЛЬШОЙ дом, если не знаешь, чем занять БОЛЬШОЕ пространство? Диваны, диваны... Там у хозяина проблемы с фантазией или с ногами?
14:46:41 01-06-2026
30 млн скинули получается? он за 150 стоял
20:12:58 02-06-2026
2ляма баксов почти если ремонт под себя замутить)))за эти бабки можно в любой столице мира взять +- по квадратуре недвигу)))