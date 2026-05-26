Дом, который позволит "управлять погодой", продают за 59 млн рублей в алтайском поселке

Рядом с домом есть бассейн, чан и огромная баня

26 мая 2026, 15:23, ИА Амител

Элитный дом, который позволит "менять погоду" /Фото "Авито"

Шикарный двухэтажный дом с цокольным этажом находится в поселке Октябрьском Алтайского края. Общая площадь жилья составляет 301 кв. метр. Интерьер и внутреннее убранство жилья создавали специально для любителей роскоши XXI века.

На первом этаже можно отдохнуть в просторной кухне-гостиной с двумя кондиционерами, телевизором с объемным звуком. Комната оснащена вторым светом. Главная ее изюминка — дизайнерский подвесной камин. Столешницу выполнили из натурального мрамора.

Элитный дом, который позволит "менять погоду" / Фото "Авито"

«Еще на этаже располагается отдельная спальня с гардеробной, панорамными окнами и выходом на улицу, кондиционером и умным пылесосом. Для удобства санузел оснастили стальной ванной с шумопоглощением, умным унитазом с подогревом и встроенным гигиеническим душем. К последнему прилагается пульт управления. Есть также стиральная и сушильная машины», — написали в объявлении.

На втором этаже располагаются две спальни с кондиционером, умным пылесосом, панорамными окнами, радиаторами отопления, а также системой контроля климата (температуры и влажности). В одной из них второй свет и собственная гардеробная.

На участке 25 соток находятся большая баня с комнатой отдыха, чан. Для купания — бассейн с подсветкой, подогревом и современной системой очистки воды.

Территория и дом находятся под круглосуточным видеонаблюдением.