С 20 апреля в Алтайском крае изменят движение нескольких пригородных поездов

Обновленный график будет действовать до 5 июля

18 апреля 2026, 19:02, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru
В Алтайском крае с 20 апреля изменится расписание ряда пригородных поездов из-за планового ремонта железнодорожных путей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Обновленный график будет действовать до 5 июля. Время следования некоторых маршрутов скорректируют — изменения составят от 5 до 21 минуты.

Корректировки затронут поезда пригородного сообщения по направлениям Барнаул — Бийск — Барнаул, Барнаул — Баюново — Барнаул и Барнаул — Овчинниково.

«Также в отдельные дни в графике не будет пригородных поездов по маршрутам Барнаул — Бийск и Бийск — Барнаул. Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании», — отметили в ведомстве.

