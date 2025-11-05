Приговор виновнице смертельного ДТП в центре Барнаула намерены оспорить в суде

Ранее Юлия Вебер получила шесть с половиной лет колонии общего режима

05 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Юлия Вебер на суде / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор 52-летней Юлии Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле и получила за это шесть с половиной лет колонии общего режима. Теперь дело рассмотрит Алтайский краевой суд. Информация об этом есть в картотеке Центрального районного суда.

Судя по информации из картотеки суда, на приговор Вебер поступило сразу четыре жалобы. Три из них – от адвокатов и одна – от прокурора. Что касается жалоб защитников, то одну из них направила представитель потерпевшей Екатерина Белых, рассказала она amic.ru. Две другие, судя по всему, подали адвокаты Юлии Вебер. Два представления датированы 30 сентября 2025 года и столько же – 2 октября. До 17 ноября стороны могут предоставить свои возражения, после этого дело передадут в Алтайский краевой суд.

Отметим, на суде прокурор требовал дать Вебер 11 лет колонии общего режима. В итоге 17 сентября по приговору Центрального районного суда женщина получила шесть лет и шесть месяцев колонии. Мать погибшей не согласилась с приговором. Ее представитель рассказывала amic.ru, что они рассчитывали "хотя бы на семь-восемь лет лишения свободы".

Отметим, что 8 февраля 2025 года Юлия Вебер не справилась с управлением автомобиля Mercedes-Benz B170 и насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41 в Барнауле. В крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Летом 2025 года над Юлией Вебер стартовал суд, на котором она признала свою вину в случившемся. На последнем слове Вебер обратилась к родственникам погибшей девушки и попросила у них прощения.