"С вашей девочкой на всю жизнь". Последнее слово виновницы смертельного ДТП в Барнауле
Юлия Вебер заявила, что разрушила и жизнь родственников погибшей девушки, и свою
17 сентября 2025, 13:15, ИА Амител
Юлия Вебер, виновница резонансного смертельного ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, в своем последнем слове обратилась к родственникам погибшей девушки и попросила простить ее за содеянное. Видео из зала суда опубликовал "МК на Алтае".
«Я, наверное, не заслуживаю прощения. Я не хотела, честное слово. Я как смогу, буду вам помогать. Я не просила меня помиловать, ни в коем случае, я понесу свое заслуженное наказание. Честно, я не хотела. Простите меня, если можете. Я разрушила вашу жизнь и свою. Я с вашей девочкой теперь на всю жизнь, я молюсь за нее, чтобы у нее там все было хорошо», – сказала Вебер.
Напомним, вечером 8 февраля 2025 года 52-летняя Юлия Вебер насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41. В крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения.
Прокуратура потребовала жесткого наказания и запросила 11 лет лишения свободы.
13:21:00 17-09-2025
В крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя --- может допускающие такое на ее примере что то поймут. Но чтобы понять, надо иметь мозги
13:26:57 17-09-2025
крокодильи слезы.
все что требовалось - это бухой за руль не лезть.
15:36:56 17-09-2025
Лицемерие. На жалость давит.
12:01:13 18-09-2025
Гость (15:36:56 17-09-2025) Лицемерие. На жалость давит.... да уж, жалость задавлена горем матери. не жаль
12:01:55 18-09-2025
а почему не максимальный срок дали? почему мало?