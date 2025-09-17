НОВОСТИПроисшествия

"С вашей девочкой на всю жизнь". Последнее слово виновницы смертельного ДТП в Барнауле

Юлия Вебер заявила, что разрушила и жизнь родственников погибшей девушки, и свою

17 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Юлия Вебер на суде / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Юлия Вебер, виновница резонансного смертельного ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, в своем последнем слове обратилась к родственникам погибшей девушки и попросила простить ее за содеянное. Видео из зала суда опубликовал "МК на Алтае".

«Я, наверное, не заслуживаю прощения. Я не хотела, честное слово. Я как смогу, буду вам помогать. Я не просила меня помиловать, ни в коем случае, я понесу свое заслуженное наказание. Честно, я не хотела. Простите меня, если можете. Я разрушила вашу жизнь и свою. Я с вашей девочкой теперь на всю жизнь, я молюсь за нее, чтобы у нее там все было хорошо», – сказала Вебер. 

Напомним, вечером 8 февраля 2025 года 52-летняя Юлия Вебер насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41. В крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения.

Прокуратура потребовала жесткого наказания и запросила 11 лет лишения свободы.

Комментарии 5

13:21:00 17-09-2025

В крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя --- может допускающие такое на ее примере что то поймут. Но чтобы понять, надо иметь мозги

13:26:57 17-09-2025

крокодильи слезы.
все что требовалось - это бухой за руль не лезть.

15:36:56 17-09-2025

Лицемерие. На жалость давит.

12:01:13 18-09-2025

Гость (15:36:56 17-09-2025) Лицемерие. На жалость давит.... да уж, жалость задавлена горем матери. не жаль

12:01:55 18-09-2025

а почему не максимальный срок дали? почему мало?

