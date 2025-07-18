Сейчас по делу Юлии Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку в центре города, допрашивают свидетелей

18 июля 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Юлия Вебер на суде / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле судят 52-летнюю Юлию Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина. Сейчас по делу допрашивают свидетелей, сама Вебер признала вину, в конце июня ей продлили срок заключения в СИЗО до 1 октября 2025 года. Подробнее о ходе процесса – в материале amic.ru.

Как прошел суд?

По делу Юлии Вебер состоялось уже четыре заседания суда, судит ее бывший следователь Иван Зеленский, который вел уголовное дело возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. На процессе 17 июля начался допрос свидетелей. Приглашенные на заседание свидетели не явились, так что прокурор лишь зачитал показания нескольких из них. Например, на суде зачитали слова матери Вебер, которая рассказала следствию, что Юлия Вебер, бывало, дома употребляла слабоалкогольные напитки, а именно пиво, но это было "не так часто" и "не на регулярной основе".

"Я не видела, чтобы Вебер управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", – пояснила мать подсудимой.

Несколько очевидцев произошедшего также рассказали следствию об увиденной аварии. Их показания были практически идентичными.

"Я услышал хлопок и повернул голову направо, увидел летящее тело человека и автомобиль "Мерседес", который столкнулся с крыльцом здания, заехав на тротуар. Я припарковал свой автомобиль, на месте ДТП была лежащая на спине девушка без сознания. Я пошел к "Мерседесу" и увидел женщину, по внешнему виду находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Я позвонил по номеру 112 и сообщил о произошедшем. Затем стало известно, что пострадавшая скончалась на месте ДТП", – рассказал один из свидетелей.

Юлия Вебер на суде / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Следующее заседание состоится 29 июля, на нем собираются выслушать троих свидетелей. Их потребовала пригласить очно сторона защиты. Представитель потерпевшей (а именно – матери погибшей девушки) Екатерина Белых рассказала amic.ru, что адвокат Вебер (его предоставило государство) потребовал лично привести нескольких свидетелей, так как в их показаниях "содержатся либо негативные характеристики, либо противоречия, поэтому у защиты есть вопросы", отметила она.

Где сейчас Вебер?

Юлия Вебер сейчас находится в СИЗО. На заседании 26 июня ей продлили меру пресечения до 1 октября 2025 года, сообщили amic.ru в суде. При этом защитник подсудимой в очередной раз настаивал на том, чтобы Вебер перевели на домашний арест, отметила Екатерина Белых. Также ранее подсудимая пыталась оспорить свое заключение в СИЗО, но сделать этого ей не удалось.

"Ранее защита пыталась безуспешно обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу и просила суд перевести Вебер под домашний арест. В последний раз, когда Вебер продлевали стражу, защита тоже настаивала на домашнем аресте, но это обязанность адвоката. Оснований для изменения меры пресечения не было", – пояснила Белых.

Юлия Вебер/ Фото: Екатерина Смолихина

Признает ли Вебер вину?

По словам Екатерины Белых и матери погибшей девушки, Вебер признала свою вину в совершении преступления как на следствии, так и на суде. Однако пока каких-либо показаний на процессе она не давала и в суде обвиняемую еще не допрашивали.

"Пока она только коротко сказала, что признает вину, возможности полноценно высказать свою позицию ей пока не давали", – пояснила она.

Пиво и максимальный срок

Также пока неизвестно, что именно выпила Вебер перед тем, как села за руль. По словам матери погибшей и ее представителя, пока "речь идет о пиве".

"Согласно данным на следствии показаниям, Вебер употребила немного пива накануне поездки. Но немного – это сколько? Непьющему взрослому и немного алкоголя вполне достаточно. Насколько мы узнавали, по промилле это хорошее опьянение. Ты не перестаешь полностью контролировать свои действия, но уже не успеваешь реагировать, реакция заторможена", – отметила Белых.

Юлия Вебер на суде/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Сторона потерпевших намерена добиваться того, чтобы Вебер дали максимально суровое наказание из возможных, подчеркнула Белых и мать потерпевшей.

"Хотим, чтобы дали побольше. Все зависит от смягчающих обстоятельств, судимостей и так далее. Обычно за подобные преступления дают семь или восемь лет. Мы не заинтересованы, чтобы суд длился долго, чтобы ей в срок не зачли время пребывания в СИЗО", – отметила Белых.

Также представитель потерпевшей добавила, что Вебер ранее лишали водительских прав, так как она отказалась от медосвидетельствования, и этот факт может повлиять на итоговое решение.

Что это за дело?

8 февраля 2025 года в 19:50 рядом с домом № 41 на пр. Ленина случилось ДТП. По версии следствия, Юлия Вебер на автомобиле Mercedes-Benz B170 сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. Затем в крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ей грозит до 12 лет лишения свободы. Кем была погибшая девушка, можно прочитать здесь.