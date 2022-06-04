Выпускник алтайского вуза погиб на Украине

Выпускник Института химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского госуниверситета, рядовой 35 гвардейской мотострелковой бригады Сергей Замятин погиб в ходе спецоперации на Украине.

«Сергей погиб 10 мая 2022 года в бою при форсировании реки Северский Донец у населенного пункта Белогоровка Луганской области. Он был огнеметчиком взвода радиационной, химической и биологической защиты», — сообщили в вузе.

Замятин закончил Степановскую школу Родинского района Алтайского края с золотой медалью, а в 2020 году — магистратуру Института ХиХФТ АлтГУ с красным дипломом. После этого пошел служить в ВС РФ.

Ранее президент Владимир Путин встретился с раненым во время спецоперации солдатом из Алтайского края.