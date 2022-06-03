Путин встретился с раненым во время спецоперации солдатом из Алтайского края

Владимир Путин встретился с ранеными во время спецоперации в Донбассе военными. Среди них оказался уроженец Родинского района Алтайского края Никита Герман, передаёт «Катунь 24».

Боец рассказал президенту, что вывел экипаж из-под обстрела в Донецке.

Кадр из видео / «Москва. Кремль. Путин»

Классный руководитель Никиты Германа, Светлана Еременко, рассказала, что он «всегда был скромным парнем, который не хотел, чтобы о его достижениях кто-то говорил».

«Оказалось, что он с поля боя вынес своего товарища, когда сам ещё не был ранен», — рассказала педагог.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил, почему на Украине идёт спецоперация, а не война.