Путин присвоил полку из Алтайского края почетное наименование "гвардейский"

Указ глава государства подписал 3 января

05 января 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: wikipedia.org

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты, расположенному в селе Топчиха Алтайского края, почетного наименования "гвардейский". Текст документа размещен на сайте Кремля.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов…" – говорится в документе.

Также в нем указано, что указ вступает в силу со времени его подписания, то есть 3 января.

Отметим, что почетное наименование "гвардейский" также присвоили 40-му инженерно-саперному полку из Тюменской области и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) из Тывы.