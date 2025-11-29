НОВОСТИОбщество

Найдена самая маленькая лошадь в мире

Ее рост всего 53 сантиметра

29 ноября 2025, 18:35, ИА Амител

Самая маленькая в мире лошадь / Фото: Guinness World Records
Самая маленькая в мире лошадь / Фото: Guinness World Records

По данным UPI, терапевтическая лошадь из Германии по имени Пумюкель занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая миниатюрная лошадь в мире. Высота животного в холке составляет всего 53,6 сантиметра.

Владелица Пумюкеля, Карола Вайдеманн, поделилась, что она приобрела его в 2020 году, когда жеребенку было всего пять месяцев и рост едва достигал 45 см.

«Когда я приехала и увидела его, я была просто поражена. Я никогда не встречала лошадь настолько маленького размера», – вспоминает Вайдеманн.

Замеры, проведенные представителями Книги рекордов Гиннесса, подтвердили, что Пумюкель на четыре сантиметра ниже предыдущего рекордсмена.

Несмотря на свой скромный размер, Пумюкель активно занимается терапией. Он регулярно посещает дома для пожилых людей, хосписы, учебные заведения и центры для людей с инвалидностью.

рекорды животные

Комментарии 6

Avatar Picture
Элен без ребят

19:55:30 29-11-2025

мам купи! ❤️

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Эленка

20:14:35 29-11-2025

Элен без ребят (19:55:30 29-11-2025) мам купи! ❤️... Только какашки убери)

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:01:08 29-11-2025

Элен без ребят (19:55:30 29-11-2025) мам купи! ❤️... - На шашлык хватит?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:12 30-11-2025

Musik (23:01:08 29-11-2025) - На шашлык хватит? ... из конины*? вы куку. лошадь как мясо во многих культурах - проклятие. в тч и славянской

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:55 01-12-2025

Гость (18:26:12 30-11-2025) из конины*? вы куку. лошадь как мясо во многих культурах - п... французам можно. Казахам, узбекам, татарам, башкирам и тд.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:18 30-11-2025

Элен без ребят (19:55:30 29-11-2025) мам купи! ❤️... купила мама коныка, а конык без ногы. яка чудова ыгрушка гы гы гы...

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров