Найдена самая маленькая лошадь в мире
Ее рост всего 53 сантиметра
29 ноября 2025, 18:35, ИА Амител
По данным UPI, терапевтическая лошадь из Германии по имени Пумюкель занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая миниатюрная лошадь в мире. Высота животного в холке составляет всего 53,6 сантиметра.
Владелица Пумюкеля, Карола Вайдеманн, поделилась, что она приобрела его в 2020 году, когда жеребенку было всего пять месяцев и рост едва достигал 45 см.
«Когда я приехала и увидела его, я была просто поражена. Я никогда не встречала лошадь настолько маленького размера», – вспоминает Вайдеманн.
Замеры, проведенные представителями Книги рекордов Гиннесса, подтвердили, что Пумюкель на четыре сантиметра ниже предыдущего рекордсмена.
Несмотря на свой скромный размер, Пумюкель активно занимается терапией. Он регулярно посещает дома для пожилых людей, хосписы, учебные заведения и центры для людей с инвалидностью.
