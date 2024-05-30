Роскачество нашло кишечную палочку в мороженом

Бактерии могут присутствовать в продукции, которая не подвергается термической обработке

30 мая 2024, 12:55, ИА Амител

Мороженое / Фото: pxhere.com/ru/photo/698851

Роскачество обнаружило кишечную палочку и фитостерин в мороженом двух известных брендов. Об этом сообщает РБК.

Эксперты обнаружили кишечную палочку в пломбире "Мишка на полюсе" от компании "Шин Лайн" из Казахстана, а также в мороженом "Ермолино" российского производства. Они отмечают, что бактерии могут присутствовать в продуктах, которые не подвергаются термической обработке.

Представители "Шин Лайн" утверждают, что в результате независимой экспертизы, проведенной Научно-практическим центром санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга "НЦОЗ" Минздрава Казахстана, никаких нарушений выявлено не было.