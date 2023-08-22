Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин

Страна обогнала Германию по паритету покупательской способности

22 августа 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегического развитию и нацпроектам.

Он отметил, что стране удалось это сделать несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, которые "звучали, да и до сих пор порой звучат" с Запада.

Глава государства обратил внимание на данные Всемирного банка, а именно его расчеты ВВП по паритету покупательской способности. Россия по этому показателю заняла пятую строчку в мире после Китая, США, Индии и Японии. При этом у РФ удалось опередить Германию в рейтинге. По объему ВВП в номинальном выражении Россия стала восьмой.

Путин подчеркнул, что российская экономика переживает устойчивый рост, который наметился уже с третьего квартала этого года. В частности, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава государства обратил внимание, что быстрее сейчас растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов.