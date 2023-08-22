Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин
Страна обогнала Германию по паритету покупательской способности
22 августа 2023, 23:00, ИА Амител
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегического развитию и нацпроектам.
Он отметил, что стране удалось это сделать несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, которые "звучали, да и до сих пор порой звучат" с Запада.
Глава государства обратил внимание на данные Всемирного банка, а именно его расчеты ВВП по паритету покупательской способности. Россия по этому показателю заняла пятую строчку в мире после Китая, США, Индии и Японии. При этом у РФ удалось опередить Германию в рейтинге. По объему ВВП в номинальном выражении Россия стала восьмой.
Путин подчеркнул, что российская экономика переживает устойчивый рост, который наметился уже с третьего квартала этого года. В частности, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава государства обратил внимание, что быстрее сейчас растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов.
01:22:02 23-08-2023
Ну теперь в Правительстве РФ и Центробанке РФ надо вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
08:27:10 23-08-2023
О том, что мы стали жить богаче и лучше, мы узнаём в последнюю очередь и, как правило, из телевизора.
08:47:12 23-08-2023
Гость (08:27:10 23-08-2023) О том, что мы стали жить богаче и лучше, мы узнаём в последн... Есть макроэкономические показатели, и с ними не поспоришь. Также есть не мнение Путина, а мнения врагов России, что она, несмотря на санкции усилилась. А вот та-же Германия наоборот, ослабла. Об этом говорит хотя бы такой факт, что потребление газа упало на 40%. И это потребление не российского газа, а вообще всего газа - из США и Новегии в том числе. И это не за счет домовладений, а за счет производства, заводы останавливаются - газ более дорогой, соответственно выше себестоимость и ниже конкурентноспособность продукции на рынке. А вот то, что конкретно вы плохо себя в экономическом плане чувствуете, так вы помните, что вы живете в Алтайском крае, обладателе последнего места в СФО по доходам на душу населения. Даже Хакассия, Тыва или Бурятия живут богаче. А если бы вы жили в том же Красноярске, то и у вас бы были другие, более благоприятные ощущения. Скажите спасибо Богданычу и Петровичу за то настоящее в котором мы живем. Про Москву даже говорить ничего не буду.
09:56:15 23-08-2023
Гость (08:47:12 23-08-2023) Есть макроэкономические показатели, и с ними не поспоришь. Т... А чего минусуете молча? Возразить то по сути нечего)
09:03:14 23-08-2023
А на днях мне муж сказал что у нас будет ребёнок
09:55:50 23-08-2023
Цена на газ в Германии опустилась с 2000 до 500. Поэтому их экономика рухнула, а наша поднялась. Действительно, с макроэкономическими показателями не поспоришь.
10:50:32 23-08-2023
Гость (09:55:50 23-08-2023) Цена на газ в Германии опустилась с 2000 до 500. Поэтому их ... Цена на газ опустилась почему? Потому что нет спроса. Спрос упал почему? Бюргеры стали меньше готовить, отапливаться, освещаться? Нет. Они потребляют энергию в прежних объемах. Спрос упал потому что упало потребление энергоресурсов промышленностью. Промышленность вдруг за год в четыре раза стала энергоэффективней? Нет. Просто сократилось производство. Азбуку читал когда-нибудь? Перечитай. Тебе полезно будет.
12:51:45 23-08-2023
Ты уже определись, заводы в Германии останавливаются потому что газ более дорогой или газ всё-таки подешевел? Макроэкономист ты наш.
12:41:17 23-08-2023
Гость (09:55:50 23-08-2023) Цена на газ в Германии опустилась с 2000 до 500. Поэтому их ... По СП1 цена на газ в Германии была фиксированная около 200. А теперь считайте.
10:00:43 23-08-2023
Эвона как :)
10:19:44 23-08-2023
Гость (09:56:15 23-08-2023) А чего минусуете молча? Возразить то по сути нечего)... Умные люди с неумными не дискутируют. Иди свои идеи бабушкам у подъезда рассказывай.
14:15:49 23-08-2023
Гость (10:19:44 23-08-2023) Умные люди с неумными не дискутируют. Иди свои идеи бабушкам... Только неумный здесь ты. А не тот человек, которые выше всё объяснил. Но тебе проще минусик поставить, чем прочитать и подумать. Вас таких много дуриков.
10:20:11 23-08-2023
Язык есть, вот и говорит. Кто его слушает ещё....
11:40:22 23-08-2023
Гость (10:50:32 23-08-2023) Цена на газ опустилась почему? Потому что нет спроса. Спрос ... То разгоняли тему, что Европа загнется без российского газа. Европа снизила зависимость от него. По новой методичке значит у них цена падает, потому что все плохо и промышленность останавливается. А у нас цены только растут, и это хорошо. Ок, мы вас услышали.
12:08:00 23-08-2023
Гость (11:40:22 23-08-2023) То разгоняли тему, что Европа загнется без российского газа.... Кто и чего разгонял? Разгоняют комаров ветками. Европа снизила зависимость? За счет чего? За счёт подрыва 2-х ниток газопровода американцами? Ну тогда, да, снизила) Где теперь покупает? У США. Повысила свою зависимость от США? Повысила. Русский трубопроводный газ был дешевле сжиженного американского? Был. Европе выгоднее было покупать дешёвый газ или дорогой? Дешёвый. Кому выгоднее, чтобы Европа покупала дорогой американский газ? Америке. У тебя, у затупана, логики совсем нет?
12:00:55 23-08-2023
В таких рейтингах всегда нужно уточнять: идет сравнение по ВВП в номинальном исчислении или по ВВП по паритету покупательской способности (ППЦ). Это, как говорится, две большие разницы
12:08:37 23-08-2023
Если считать ВВП в номинальном исчислении, приводя его рублевый эквивалент к доллару, то с 31.12.2022, рубль упал с 70 до 94 руб., следовательно и ВВП в номинальном исчислении в долларах тоже пропорционально снизился и с восьмого места мы вполне могли опуститься пониже. Чтобы повысить место в рейтинге стран по ВВП в номинальном исчислении, мало обеспечивать хороший прирост ВВП в своей национальной валюте, нужно еще и держать стабильным ее курс.
12:42:29 23-08-2023
ГОСТЬ (12:08:37 23-08-2023) Если считать ВВП в номинальном исчислении, приводя его рубле... Для особо продвинутых. ВВП считается по реальной стоимости, а не по текущему курсу.