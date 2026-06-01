РПЦ объяснила важность троеперстного крещения
Традиция креститься тремя пальцами утвердилась в Русской церкви после реформ патриарха Никона в XVII веке и стала общепризнанной нормой
01 июня 2026, 16:30, ИА Амител
1 июня православные верующие празднуют День Святого Духа, который посвящен третьему лицу Святой Троицы. Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, поделился своими размышлениями с "Абзацем" о значении троеперстия при совершении крестного знамения.
Священник отметил, что три сложенных пальца в крестном знамении символизируют единство и нераздельность Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Для лучшего понимания этой сложной концепции он сравнил ее со строением человеческой руки.
«Святой Дух — это третье лицо Святой Троицы. Христиане верят в троичность Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Их лица нераздельны и несоединенны. Это можно представить как пальцы на руке: каждый палец можно рассматривать отдельно, но вместе они образуют кулак», — объяснил отец Филипп.
Также он подчеркнул, что бессмысленно искать конкретное место пребывания Святого Духа в материальном мире:
«Говорить о каком-либо физическом объекте или месте в этом контексте невозможно, так как что-то, находящееся за пределами материального мира, не может быть включено в его рамки. В своей последней беседе с учениками Иисус Христос сказал, что пошлет им Духа от Отца, который снизойдет на них. Поэтому ставить вопрос о физическом местонахождении Святого Духа бессмысленно».
Ранее РПЦ раскритиковала идею пересадки мозга как искажающую суть жизни человека.
16:42:15 01-06-2026
Вот представляю всемогущее и всезнающее существо, создавшее (якобы) всю вселенную и которому очень важно, жест из скольких пальцев делают гуманоидные обитатели одной из мириадов планет
17:06:45 01-06-2026
Гость (16:42:15 01-06-2026) Вот представляю всемогущее и всезнающее существо, создавшее ... вот поэтому мы не интересны гуманоидам(
17:07:28 01-06-2026
интересно . как крестятся безрукие
17:54:46 01-06-2026
Гость (17:07:28 01-06-2026) интересно . как крестятся безрукие ... Ногой!
Они вообще все ногами делают...!
17:53:18 01-06-2026
Атеисты с интересном прочитали статью и ничего не поняли.
22:43:21 01-06-2026
Гость (17:53:18 01-06-2026) Атеисты с интересном прочитали статью и ничего не поняли....
Из статьи мы поняли, что церковь устраивает периодически какие-то странные внутренние мутки (см. Раскол Русской Церкви), натягивая на это религиозный смысл как сову на глобус.
"... несомненно, что наиболее древней из известных форм перстосложения было единоперстие, сосуществовавшее с многоперстием, свидетельства о которых сохранились от IV века; появление же троеперстия и двоеперстия, согласно мнению ряда исследователей, вероятно, было вызвано тринитарными и христологическими спорами эпохи первых Вселенских соборов" (с)
18:08:16 01-06-2026
Иисус двумя, а эти?
20:38:48 01-06-2026
Гость (18:08:16 01-06-2026) Иисус двумя, а эти?... Иисус еще и обрезан был, в отличие от попов.
18:28:59 01-06-2026
Ни как не могу в толк взять, если мы все дети Божьи, то почему нам нельзя обратиться к Богу, отцу нашему, напрямую, без посредников попов всех мастей? Ведь сын или дочь к своим родителям через соседа не обращается. В существование Бога я верю, а вот попам - нет.
20:13:38 01-06-2026
Змей (18:28:59 01-06-2026) Ни как не могу в толк взять, если мы все дети Божьи, то поче... можно.. никто не запрещает
18:44:19 01-06-2026
Радиоволна, это тоже Дух? Чертовщину порет отец Филя
22:31:13 01-06-2026
Староверы иного мнения...
06:29:40 02-06-2026
Вы зачем старообрядцев сжигали? Теперь не верят вам
09:17:52 02-06-2026
На всех иконах крестятся двумя пальцами. Как это объясняют попы?