Традиция креститься тремя пальцами утвердилась в Русской церкви после реформ патриарха Никона в XVII веке и стала общепризнанной нормой

01 июня 2026, 16:30, ИА Амител

Церковь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

1 июня православные верующие празднуют День Святого Духа, который посвящен третьему лицу Святой Троицы. Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, поделился своими размышлениями с "Абзацем" о значении троеперстия при совершении крестного знамения.

Священник отметил, что три сложенных пальца в крестном знамении символизируют единство и нераздельность Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Для лучшего понимания этой сложной концепции он сравнил ее со строением человеческой руки.

«Святой Дух — это третье лицо Святой Троицы. Христиане верят в троичность Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Их лица нераздельны и несоединенны. Это можно представить как пальцы на руке: каждый палец можно рассматривать отдельно, но вместе они образуют кулак», — объяснил отец Филипп.

Также он подчеркнул, что бессмысленно искать конкретное место пребывания Святого Духа в материальном мире:

«Говорить о каком-либо физическом объекте или месте в этом контексте невозможно, так как что-то, находящееся за пределами материального мира, не может быть включено в его рамки. В своей последней беседе с учениками Иисус Христос сказал, что пошлет им Духа от Отца, который снизойдет на них. Поэтому ставить вопрос о физическом местонахождении Святого Духа бессмысленно».

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