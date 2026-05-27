При этом Церковь не против лечения и пересадки органов, если это спасает жизнь

27 мая 2026, 15:31, ИА Амител

Мозг / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Русская православная церковь крайне негативно отреагировала на идею пересадки мозга в молодое тело для продления жизни. Протоиерей Алексей Батаногов в интервью Life.ru назвал это опасным экспериментом, противоречащим самому смыслу человеческого существования.

По мнению священника, пересадка мозга в молодое тело для продления жизни — это не только этически сомнительная, но и глубоко чуждая христианскому мировоззрению идея. Батаногов подчеркнул, что человек является творением Божьим и призван к вечной жизни, а земная жизнь — лишь ее часть.

Один из главных вопросов, вызывающих беспокойство у священника, — откуда взять молодое тело для пересадки. Для этого, по его мнению, потребуется либо убийство, либо ожидание подходящего несчастного случая. В отличие от трансплантации органов, где биоэтические нормы более или менее разработаны, в случае пересадки мозга ситуация гораздо сложнее.

Он также отметил, что, в то время как переливание крови и пересадка органов рассматриваются Церковью как действия, направленные на спасение жизни, идея продления жизни за счет пересадки мозга искажает само понимание смысла человеческого существования.

«Праведно человеку помнить о вечной жизни, готовиться к встрече с Богом и жить по законам, данным Богом», — подчеркнул священник.

Другой важный вопрос, который поднимает Батаногов, касается души. По его словам, существуют различные мнения о том, где она находится: в сердце (не как в анатомическом органе, а как в сакраментальной части человека) или в мозге. Однако единого учения на этот счет нет.

Священник выразил сомнение в том, что при пересадке мозга душа также переносится в новое тело. Он отметил, что это вызывает серьезные вопросы с точки зрения христианской веры.