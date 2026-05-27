РПЦ раскритиковала идею пересадки мозга как искажающую суть жизни человека
При этом Церковь не против лечения и пересадки органов, если это спасает жизнь
27 мая 2026, 15:31, ИА Амител
Русская православная церковь крайне негативно отреагировала на идею пересадки мозга в молодое тело для продления жизни. Протоиерей Алексей Батаногов в интервью Life.ru назвал это опасным экспериментом, противоречащим самому смыслу человеческого существования.
По мнению священника, пересадка мозга в молодое тело для продления жизни — это не только этически сомнительная, но и глубоко чуждая христианскому мировоззрению идея. Батаногов подчеркнул, что человек является творением Божьим и призван к вечной жизни, а земная жизнь — лишь ее часть.
Один из главных вопросов, вызывающих беспокойство у священника, — откуда взять молодое тело для пересадки. Для этого, по его мнению, потребуется либо убийство, либо ожидание подходящего несчастного случая. В отличие от трансплантации органов, где биоэтические нормы более или менее разработаны, в случае пересадки мозга ситуация гораздо сложнее.
Он также отметил, что, в то время как переливание крови и пересадка органов рассматриваются Церковью как действия, направленные на спасение жизни, идея продления жизни за счет пересадки мозга искажает само понимание смысла человеческого существования.
«Праведно человеку помнить о вечной жизни, готовиться к встрече с Богом и жить по законам, данным Богом», — подчеркнул священник.
Другой важный вопрос, который поднимает Батаногов, касается души. По его словам, существуют различные мнения о том, где она находится: в сердце (не как в анатомическом органе, а как в сакраментальной части человека) или в мозге. Однако единого учения на этот счет нет.
Священник выразил сомнение в том, что при пересадке мозга душа также переносится в новое тело. Он отметил, что это вызывает серьезные вопросы с точки зрения христианской веры.
«Хотя лечение и забота о здоровье важны, они не изменяют личность человека, поскольку душа остается неизменной. Однако пересадка мозга ставит под сомнение сохранение души», — заключил священник.
15:46:01 27-05-2026
куда попики лезут и лезут со своим дебильным мнением...
15:51:16 27-05-2026
Он также отметил, что, в то время как переливание крови и пересадка органов рассматриваются Церковью как действия, направленные на спасение жизни...... А разве это не считается вмешательством в дела Господни? Если у кого то кровь вытекла, разве это не по плану Его произошло? Вопросиков то к попам много возникает.
15:58:39 27-05-2026
Прикрыть эту рпц и точка. Ничего не производят народу лапшу на уши вешают
16:03:02 27-05-2026
читайте квантовую механику, там т оже самое, что и в библии, только другими словами.
21:29:09 27-05-2026
Трагати (16:03:02 27-05-2026) читайте квантовую механику, там т оже самое, что и в библии,... Ты сам эту самую механику читал?
11:12:04 28-05-2026
Гость (21:29:09 27-05-2026) Ты сам эту самую механику читал?...
Для него это слишком сложно
11:14:00 28-05-2026
Трагати (16:03:02 27-05-2026) читайте квантовую механику, там т оже самое, что и в библии,...
Можете мне показать место в библии, где рассказывается про спин электрона?
16:42:22 27-05-2026
обьясняю:
пересадка органов возможна от доноров с похожим ДНК. Поскольку ДНК все равно не совпадает то пациенту ослабляют имунную систему. Через 10 лет происходит отторжение органа и меняют снова
мозг это центральный орган. Поэтому так не получится сделать никогда. ДНК должен точно совпадать
Поэтому англосаксами и японцами разработана технология клонирования человека. У пациента берут образец ДНК. Затем берут оплодотворенную яйцеклктку женщины и подменяют ДНК на ДНК пациента
получается точная копия пациента. Когда младенец будет развиваться и например вырастет до возраста юноши ему делают укол убивающий мозг и делают пересадку в его голову мозга пациента. Операцию проводят не люди а большей частью роботы хирурги под ИИ. В результате пациент получает тело этого юноши. Церковь православная против потому что это по факту будет убийство человека. На западе возражают мол юноша сам подаст просьбу об эвтаназии, добровольно или за деньги
17:35:45 27-05-2026
Девку осудили на реальный срок за оскорбление чувств верующих. А где наказание за оскорбление попами чувств атеистов?
19:45:50 27-05-2026
Кто-то где-то собрался жить до 150 лет а ему не дают!
10:37:55 28-05-2026
Александр (19:45:50 27-05-2026) Кто-то где-то собрался жить до 150 лет а ему не дают!... Если речь о мозгах, то 2 раза по 150!