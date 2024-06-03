Рубцовчанка лишилась 400 тысяч рублей, когда "продлевала срок действия сим-карты"

Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников

03 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае женщина поверила мошенникам и взяла кредиты, чтобы и дальше пользоваться сотовой связью, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Рубцовска, которой накануне позвонил неизвестный, представился сотрудником компании сотовой связи.

"Мужчина пояснил, что срок действия сим-карты заканчивается, и если женщина планирует пользоваться своим номером и дальше, необходимо продлить договор. Для этого достаточно лишь продиктовать код из СМС-сообщения, отправленный на ее номер", – рассказали в ведомстве.

После женщине позвонил другой неизвестный и заявил, что она стала жертвой мошенников и на нее оформлен кредит.

Далее женщина связалась с девушкой, которая объяснила, что для сохранности средств необходимо оформить кредиты и отправить деньги на специальную карту. Что потерпевшая и сделала: через банкомат она перевела 400 тысяч рублей.