Подруга подкинула проблем. Жительница Барнаула "вложила в инвестиции" 10 млн рублей

Женщина узнала от подруги о способе быстро заработать и начала брать кредиты и занимать деньги, но попала на мошенников

30 мая 2024, 11:14, ИА Амител

Женщина схватилась за голову / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае женщина отдала мошенникам более 10 млн рублей, желая заработать на инвестициях, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 48-летняя жительница Барнаула. Знакомая рассказала ей о некой организации, в которой можно заработать на инвестициях: необходимо всего лишь вкладывать деньги и получать хороший процент.

"На несколько присланных реквизитов женщина начала переводить деньги и поначалу действительно получала выплаты. Все выглядело официально: заключение договора, подключение к общему чату", – рассказали в ведомстве.

Два месяца женщина брала кредиты, занимала деньги у родителей и близких людей, вкладывала собственные накопления. После того как вложения превысили 10 млн рублей, она перестала получать доход, ее удалили из всех мессенджеров. Лишь тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее житель Барнаула за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы "аннулировать кредит".