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Подруга подкинула проблем. Жительница Барнаула "вложила в инвестиции" 10 млн рублей

Женщина узнала от подруги о способе быстро заработать и начала брать кредиты и занимать деньги, но попала на мошенников

30 мая 2024, 11:14, ИА Амител

Женщина схватилась за голову / Фото: unsplash.com
Женщина схватилась за голову / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае женщина отдала мошенникам более 10 млн рублей, желая заработать на инвестициях, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 48-летняя жительница Барнаула. Знакомая рассказала ей о некой организации, в которой можно заработать на инвестициях: необходимо всего лишь вкладывать деньги и получать хороший процент.

"На несколько присланных реквизитов женщина начала переводить деньги и поначалу действительно получала выплаты. Все выглядело официально: заключение договора, подключение к общему чату", – рассказали в ведомстве.

Два месяца женщина брала кредиты, занимала деньги у родителей и близких людей, вкладывала собственные накопления. После того как вложения превысили 10 млн рублей, она перестала получать доход, ее удалили из всех мессенджеров. Лишь тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее житель Барнаула за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы "аннулировать кредит".

Барнаул Мошенники

Комментарии 13

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Гость

11:18:56 30-05-2024

Хорошая новость

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dok_CФ

11:26:03 30-05-2024

Как обычно, ничего не делаешь и получаешь прибыль..

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Гость

11:45:03 30-05-2024

Доход тётка получала, а налоги не платила. Полицаи должны кашолке оформить, явку с повинной
А всё остальное, это риски. Тут разбираться правоохранители не должны.

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Гость

11:46:01 30-05-2024

Надо пожалеть?

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Гость

11:48:58 30-05-2024

Побольше бы таких.

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Евгений

13:14:40 30-05-2024

Ей потом государство долги спишет. Банкротом сделает.

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Гость

19:00:51 30-05-2024

Еще одно подтверждение того, что жители края тотально глупеют.

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Гость

19:36:01 30-05-2024

Очередная мышка захотела бесплатного сыра...Про мышеловку не слышала.

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Дядя

22:54:55 30-05-2024

Еще одна канарейка

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гость

07:30:30 31-05-2024

насколько надо быть глупым человеком, чтобы впутать себя в такую афёру🤦‍♂️🤷‍♂️

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Nhjwrbq

08:14:05 31-05-2024

Скупой платит дважды. Тупой - трижды. Лох - всю жизнь. Но это надо быть тупым лохом, чтобы так верить...

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Валерий

09:02:54 31-05-2024

...без лоха,и жизнь плоха...!

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Гость

09:07:55 31-05-2024

Подруга явно в сговоре!!!
Даааа, остапы Бендеры вечны!!!
Сколько раз меня провоцировали мошенники, ну нет, ума хватает, ещё и каверзные вопросики обожаю мошенникам задавать, чтоб им все настройки сбить... Недавно даже деньги мне перевели, якобы промахнулись!!! Ноооо, я их разочаровала!!!
Будьте бдительны!!!!
Миллион раз подумайте, прежде чем сказать: да
Для статистики: мне 52 года.

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