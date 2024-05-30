Подруга подкинула проблем. Жительница Барнаула "вложила в инвестиции" 10 млн рублей
Женщина узнала от подруги о способе быстро заработать и начала брать кредиты и занимать деньги, но попала на мошенников
30 мая 2024, 11:14, ИА Амител
В Алтайском крае женщина отдала мошенникам более 10 млн рублей, желая заработать на инвестициях, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратилась 48-летняя жительница Барнаула. Знакомая рассказала ей о некой организации, в которой можно заработать на инвестициях: необходимо всего лишь вкладывать деньги и получать хороший процент.
"На несколько присланных реквизитов женщина начала переводить деньги и поначалу действительно получала выплаты. Все выглядело официально: заключение договора, подключение к общему чату", – рассказали в ведомстве.
Два месяца женщина брала кредиты, занимала деньги у родителей и близких людей, вкладывала собственные накопления. После того как вложения превысили 10 млн рублей, она перестала получать доход, ее удалили из всех мессенджеров. Лишь тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
Ранее житель Барнаула за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы "аннулировать кредит".
11:18:56 30-05-2024
Хорошая новость
11:26:03 30-05-2024
Как обычно, ничего не делаешь и получаешь прибыль..
11:45:03 30-05-2024
Доход тётка получала, а налоги не платила. Полицаи должны кашолке оформить, явку с повинной
А всё остальное, это риски. Тут разбираться правоохранители не должны.
11:46:01 30-05-2024
Надо пожалеть?
11:48:58 30-05-2024
Побольше бы таких.
13:14:40 30-05-2024
Ей потом государство долги спишет. Банкротом сделает.
19:00:51 30-05-2024
Еще одно подтверждение того, что жители края тотально глупеют.
19:36:01 30-05-2024
Очередная мышка захотела бесплатного сыра...Про мышеловку не слышала.
22:54:55 30-05-2024
Еще одна канарейка
07:30:30 31-05-2024
насколько надо быть глупым человеком, чтобы впутать себя в такую афёру🤦♂️🤷♂️
08:14:05 31-05-2024
Скупой платит дважды. Тупой - трижды. Лох - всю жизнь. Но это надо быть тупым лохом, чтобы так верить...
09:02:54 31-05-2024
...без лоха,и жизнь плоха...!
09:07:55 31-05-2024
Подруга явно в сговоре!!!
Даааа, остапы Бендеры вечны!!!
Сколько раз меня провоцировали мошенники, ну нет, ума хватает, ещё и каверзные вопросики обожаю мошенникам задавать, чтоб им все настройки сбить... Недавно даже деньги мне перевели, якобы промахнулись!!! Ноооо, я их разочаровала!!!
Будьте бдительны!!!!
Миллион раз подумайте, прежде чем сказать: да
Для статистики: мне 52 года.