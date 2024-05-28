С экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость за убийство лося

Испытательный срок, назначенный политику, истек

28 мая 2024, 22:05, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com

С бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли судимость за незаконную охоту, испытательный срок истек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Константин Лазарев.

"Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым", – сказал адвокат.

Напомним, что в 2021 году Рашкина задержали в лесу в Саратовской области, а в багажнике его машины нашли разделанную тушу лося. Сначала он утверждал, что нашел ее, но позднее признался в убийстве животного. По его словам, он устал во время избирательного цикла, а потому отправился погостить к друзьям в их фермерское хозяйство.

В конечном счете экс-парламентарию назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года за нахождение за рулем с признаками опьянения.