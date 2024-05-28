С экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость за убийство лося
Испытательный срок, назначенный политику, истек
28 мая 2024, 22:05, ИА Амител
С бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли судимость за незаконную охоту, испытательный срок истек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Константин Лазарев.
"Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым", – сказал адвокат.
Напомним, что в 2021 году Рашкина задержали в лесу в Саратовской области, а в багажнике его машины нашли разделанную тушу лося. Сначала он утверждал, что нашел ее, но позднее признался в убийстве животного. По его словам, он устал во время избирательного цикла, а потому отправился погостить к друзьям в их фермерское хозяйство.
В конечном счете экс-парламентарию назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года за нахождение за рулем с признаками опьянения.
22:50:39 28-05-2024
Позорники
07:20:41 29-05-2024
Гость (22:50:39 28-05-2024) Позорники... Рашкин коммунист, в этом нет ничего позорного
07:32:11 29-05-2024
Гость (07:20:41 29-05-2024) Рашкин коммунист, в этом нет ничего позорного... кроме незаконной добычи лося. Втихаря. Ночью. С дальнейшим враньем.
07:53:12 29-05-2024
Гость (07:32:11 29-05-2024) кроме незаконной добычи лося. Втихаря. Ночью. С дальнейшим в... Он с кабаном перепутал
08:08:42 29-05-2024
Гость (07:53:12 29-05-2024) Он с кабаном перепутал... Вам ссы в глаза все божья роса. (с)
23:23:20 28-05-2024
лось согласился на примирение сторон...
07:27:28 29-05-2024
Мдя. коммунисты совсем не те, за кого себя выдают.
07:35:15 29-05-2024
Гость (07:27:28 29-05-2024) Мдя. коммунисты совсем не те, за кого себя выдают. ... Других нет
09:01:15 29-05-2024
а с простых людей снимут ? за рыбалку и охоту ? интересно услышать пояснения.
12:07:42 29-05-2024
Гость (09:01:15 29-05-2024) а с простых людей снимут ? за рыбалку и охоту ? интересно у... Даже за убийство снимают. Вот ни о чем статья
10:45:57 29-05-2024
А говорили, что с коррпуцией боримся.
Всетаки законы у нас не для всех равны, для депутатов и алигархов они ровнее?
14:32:49 29-05-2024
Гость (10:45:57 29-05-2024) А говорили, что с коррпуцией боримся.Всетаки законы у на... особенно для коммуняк. У них все равенство и братство.
16:17:01 29-05-2024
Суд вынес обвинительный приговор, т.е. установил факт преступления, осудил согласно тяжести содеянного. Ввиду хлопот, грамот, заслуг, писем в защиту и т.д. суд определил отбывание срока условно. Чел срок отбыл. То ли корреспондент не пронял, то ли адвокат слукавил. Суд не отменял приговор. Про то, что чел не судим, сам понимаете, - это байки!
16:25:16 29-05-2024
Андрей (16:17:01 29-05-2024) Суд вынес обвинительный приговор, т.е. установил факт престу... Снятие судимости – это досрочное погашение судимости и прекращение всех правовых последствий, связанных с совершенным преступлением и отбытием наказания за него. В отличие от погашения процесс снятия никогда не происходит автоматически. Порядок погашения судимости. Для того чтобы погасить судимость, после отбывания наказания должен пройти определенный срок, установленный законодательством исходя из тяжести преступления
Для примера- с неснятой судимостью вы не можете приобрести оружие, участвовать в избирательной компании. Хотя вы уже отсидели.