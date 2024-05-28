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С экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость за убийство лося

Испытательный срок, назначенный политику, истек

28 мая 2024, 22:05, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com
Судейский молоток / Фото: pixabay.com

С бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли судимость за незаконную охоту, испытательный срок истек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Константин Лазарев.

"Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым", – сказал адвокат.

Напомним, что в 2021 году Рашкина задержали в лесу в Саратовской области, а в багажнике его машины нашли разделанную тушу лося. Сначала он утверждал, что нашел ее, но позднее признался в убийстве животного. По его словам, он устал во время избирательного цикла, а потому отправился погостить к друзьям в их фермерское хозяйство.

В конечном счете экс-парламентарию назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года за нахождение за рулем с признаками опьянения.

суд Госдума

Комментарии 14

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Гость

22:50:39 28-05-2024

Позорники

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Гость

07:20:41 29-05-2024

Гость (22:50:39 28-05-2024) Позорники... Рашкин коммунист, в этом нет ничего позорного

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Гость

07:32:11 29-05-2024

Гость (07:20:41 29-05-2024) Рашкин коммунист, в этом нет ничего позорного... кроме незаконной добычи лося. Втихаря. Ночью. С дальнейшим враньем.

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Гость

07:53:12 29-05-2024

Гость (07:32:11 29-05-2024) кроме незаконной добычи лося. Втихаря. Ночью. С дальнейшим в... Он с кабаном перепутал

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Гость

08:08:42 29-05-2024

Гость (07:53:12 29-05-2024) Он с кабаном перепутал... Вам ссы в глаза все божья роса. (с)

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Гость

23:23:20 28-05-2024

лось согласился на примирение сторон...

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Гость

07:27:28 29-05-2024

Мдя. коммунисты совсем не те, за кого себя выдают.

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Гость

07:35:15 29-05-2024

Гость (07:27:28 29-05-2024) Мдя. коммунисты совсем не те, за кого себя выдают. ... Других нет

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Гость

09:01:15 29-05-2024

а с простых людей снимут ? за рыбалку и охоту ? интересно услышать пояснения.

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Пузырек

12:07:42 29-05-2024

Гость (09:01:15 29-05-2024) а с простых людей снимут ? за рыбалку и охоту ? интересно у... Даже за убийство снимают. Вот ни о чем статья

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Гость

10:45:57 29-05-2024

А говорили, что с коррпуцией боримся.
Всетаки законы у нас не для всех равны, для депутатов и алигархов они ровнее?

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Гость

14:32:49 29-05-2024

Гость (10:45:57 29-05-2024) А говорили, что с коррпуцией боримся.Всетаки законы у на... особенно для коммуняк. У них все равенство и братство.

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Андрей

16:17:01 29-05-2024

Суд вынес обвинительный приговор, т.е. установил факт преступления, осудил согласно тяжести содеянного. Ввиду хлопот, грамот, заслуг, писем в защиту и т.д. суд определил отбывание срока условно. Чел срок отбыл. То ли корреспондент не пронял, то ли адвокат слукавил. Суд не отменял приговор. Про то, что чел не судим, сам понимаете, - это байки!

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Гость

16:25:16 29-05-2024

Андрей (16:17:01 29-05-2024) Суд вынес обвинительный приговор, т.е. установил факт престу... Снятие судимости – это досрочное погашение судимости и прекращение всех правовых последствий, связанных с совершенным преступлением и отбытием наказания за него. В отличие от погашения процесс снятия никогда не происходит автоматически. Порядок погашения судимости. Для того чтобы погасить судимость, после отбывания наказания должен пройти определенный срок, установленный законодательством исходя из тяжести преступления


Для примера- с неснятой судимостью вы не можете приобрести оружие, участвовать в избирательной компании. Хотя вы уже отсидели.

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