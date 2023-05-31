Сбер выступил генеральным партнёром Международного форума по недвижимости

Форум "Инновации в недвижимости: новая реальность" прошёл в Горном Алтае

31 мая 2023, 14:30, ИА Амител

Форум Союза риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Днепровский

Более пятисот экспертов со всей страны и ближнего зарубежья приняли участие в VI Международном форуме "Инновации в недвижимости: новая реальность". Генеральным партнёром стал Сбер. Кстати, и прошло это масштабное мероприятие на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай, который развивает Сбер.

Организаторами форума выступили Союз риелторов Барнаула и Алтая и Алтайская торгово-промышленная палата при поддержке Российской гильдии риелторов. Мероприятие было ориентировано на представителей банков, бизнес-сообществ, страховых организаций, представителей Росреестра, застройщиков, агентств недвижимости и риелторов.

Перед гостями выступили более 15 спикеров, которые поделились последними изменениями в сфере недвижимости и продаж, а также инструментами работы с командой в новых реалиях. Эксперты Сбера рассказали о трендах на рынке ипотечного кредитования, особенностях работы с аккредитивами, а также о работе Портала DA, на котором реализуются непрофильные и залоговые активы.

"В последние годы рынок недвижимости стремительно меняется. Например, мы уже наблюдаем серьёзный рост популярности ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, а госпрограммы льготного кредитования с определённой периодичностью подвергаются различным доработкам. Сбер – активный проводник всех государственных программ и имеет внушительный опыт работы с ними, поэтому мы всегда готовы делиться своими знаниями с другими участниками рынка", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.