Алтайский пристав помог пенсионерке, очень хотевшей отправить мошенникам 185 тысяч рублей

Аферист позвонил женщине и представился сотрудником силового ведомства

11 августа 2025, 17:45, ИА Амител

Судебный пристав Андрей Галкин / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебный пристав Андрей Галкин помог женщине не стать жертвой обмана, сообщает региональная ФССП.

Пристав возвращался домой, когда увидел пенсионерку, которая о чем-то спорила с таксистом. Оказалось, что ей позвонил мошенник, представился сотрудником силового ведомства и ввел в заблуждение с целью получения денег.

Пенсионерка уже сняла со своего счета 185 тыс. рублей, после чего мошенники вызвали ей такси, чтобы она доехала до салона сотовой связи и там перевела деньги.

Пристав посоветовал женщине проверить контакт собеседника с помощью мобильного приложения. Выяснилось, что номер принадлежал аферистам.

«Когда мошенник позвонил в очередной раз и услышал голос судебного пристава, то сразу бросил трубку», – рассказали в ведомстве.

