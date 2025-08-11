Алтайский пристав помог пенсионерке, очень хотевшей отправить мошенникам 185 тысяч рублей
Аферист позвонил женщине и представился сотрудником силового ведомства
11 августа 2025, 17:45, ИА Амител
В Алтайском крае судебный пристав Андрей Галкин помог женщине не стать жертвой обмана, сообщает региональная ФССП.
Пристав возвращался домой, когда увидел пенсионерку, которая о чем-то спорила с таксистом. Оказалось, что ей позвонил мошенник, представился сотрудником силового ведомства и ввел в заблуждение с целью получения денег.
Пенсионерка уже сняла со своего счета 185 тыс. рублей, после чего мошенники вызвали ей такси, чтобы она доехала до салона сотовой связи и там перевела деньги.
Пристав посоветовал женщине проверить контакт собеседника с помощью мобильного приложения. Выяснилось, что номер принадлежал аферистам.
«Когда мошенник позвонил в очередной раз и услышал голос судебного пристава, то сразу бросил трубку», – рассказали в ведомстве.
Ранее в Барнауле полицейские спасли сбережения 80-летней женщины от "прокурора Москвы".
17:59:33 11-08-2025
И помог списать долги приставам:)
А в салонах связи не смущают пенсионеры, которые хотят закинуть уйму денег на баланс телефона?
18:59:24 11-08-2025
А как выяснилось что номер принадлежит аферистам? Есть какая то база телефонных номеров аферистов? Если есть почему не опубликована
19:23:02 11-08-2025
Гость (18:59:24 11-08-2025) А как выяснилось что номер принадлежит аферистам? Есть какая... Далек ты далек от этого. Лучше не задавай вопросы раз так глуп. 4 раза когда снимал деньги в зеленом банке. Рядом были несколько раз взволнованные люди в возрасте. Отобраб трубку обматерил. Представился сыном. Все на этом разговор окончен. Людям в возрасте объяснил, чтобы родственикам звонили. Я не хочу чтобы про меня писали. Так поступил бы каждый нормальный гражданин.
21:11:31 11-08-2025
Гость (19:23:02 11-08-2025) Далек ты далек от этого. Лучше не задавай вопросы раз так гл... Лучше не пиши ответы, если не понимаешь вопросы 😂 повторяю (илИ статью перечитай). Кто там звонил? Правильно, сотрудник силового ведомства. Где их номера проверить знаешь? Я - нет. Читаем дальше (можно по слогам) "Пристав посоветовал женщине проверить контакт собеседника с помощью мобильного приложения."
19:32:54 11-08-2025
Гость (18:59:24 11-08-2025) А как выяснилось что номер принадлежит аферистам? Есть какая... На всякий случай. Вот это непонятно: Пристав посоветовал женщине проверить контакт собеседника с помощью мобильного приложения. Выяснилось, что номер принадлежал аферистам.
21:20:50 11-08-2025
Гость (19:32:54 11-08-2025) На всякий случай. Вот это непонятно: Пристав посоветовал жен... Все время проверяю незнакомые номера. Звонок отклоняешь. Вбиваешь в поисковик номер и сразу читаешь, из какого региона звонок и комментарии, что это аферисты. Если даже не написано, что аферисты, то звонок из какой-нибудь Вологды или Чувашии, где нет знакомых, говорит, что на него перезванивать не надо.
08:43:31 12-08-2025
очень хотевшей отправить мошенникам --- может надо было разрешить? И, да, про приложение, интересно. Почему бы не посоветовать его публично?
09:16:38 12-08-2025
все энергосбыты и прочие госслужащие звонят ТОЛЬКО СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА. все мобильные,а тем более ватсапы в чс.