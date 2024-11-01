Мэрия заказала проект парка 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа" за 7 млн рублей

Подрядчик должен будет закончить работу до конца февраля 2025 года

01 ноября 2024, 12:10, Антон Дегтярев

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на благоустройство пустыря за торговым центром "Европа", где уже в 2025 году начнут создавать так называемый парк 300-летия Барнаула. Мэрия готова заплатить за работы более 7 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Что должен сделать подрядчик?

По контракту компания обязуется предоставить архитектурно-планировочные решения по формированию архитектурного облика парка, сделать проект благоустройства, включая сметную документацию, визуализировать проектные решения, провести инженерно-геодезические изыскания и получить заключение.

Документация включит в себя план размещения малых архитектурных форм, чертеж озеленения, схему планировочной организации земельного участка, план организации рельефа, дорожных покрытий и земляных масс, информацию об инженерном оборудовании, о сетях связи, системах водоотведения и электроснабжения, о передвижении маломобильных групп и так далее.

В проекте подрядчику необходимо:

учесть сложившуюся систему улиц, существующие элементы благоустройства, а также созданные "народные" пешеходные тропы и проходы;

рассмотреть возможность выноса инженерных коммуникаций (газ) и предусмотреть систему водоотведения;

выработать единое стилистическое решение в оформлении пешеходных зон;

акцентировать внимание на развитии общественных пространств;

создать интуитивно и визуально понятную систему навигации для удобства передвижения пешеходов;

обеспечить развитие дорожно-тропиночной сети в местах рекреации;

предусмотреть мощение тротуаров высококачественной плиткой, а также наличие системы уличного освещения и видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, малых архитектурных форм и городской мебели;

уделить внимание маломобильным группам населения.

Пустырь за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Цели работ перечислены следующие:

формирование современного архитектурно-художественного облика территории;

создание комфортной, визуально приятной и безопасной городской среды в сложившейся застройке;

обеспечение привлекательных условий пребывания для гостей и жителей города;

развитие дополнительной социальной и досуговой инфраструктуры в шаговой доступности.

При этом в закупке фигурируют два участка – на ул. Шумакова, 9, и на Взлётной, 2и. Ранее речь шла только о территории на Шумакова, 9. Теперь, видимо, землю на Взлетной, 2и, присоединили к будущему парку и ее тоже будут благоустраивать.

Территория за ТЦ "Европа" в Барнауле / Фото: amic.ru

Как будет идти работа?

До 17 декабря 2024 года подрядчик должен сделать основную часть работ, то есть создать архитектурно-планировочные решения, рабочий проект благоустройства (в том числе сметную документацию), визуальные проектные решения, а также провести инженерно-геодезические изыскания. С 18 декабря 2024-го по 28 февраля 2025 года компании-победителю нужно получить заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости.

Подрядчик приступит к работе с момента подписания контракта и должен закончить ее до 28 февраля 2025 года включительно. Договор будет действовать до 30 марта 2025 года.

Профинансируют работы из бюджета Барнаула на 2024-2025 годы. Работы будут вестись по муниципальной программе "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2025 годы. Создание парка пройдет в несколько этапов с ежегодным объемом выполняемых работ не более 100 млн рублей.

Лот появился на портале госзакупок 31 октября 2024 года, заявки на него можно подавать до 8 ноября. Итоги подведут 12 ноября.

Ранее amic.ru писал, что эскизный проект парка разработал архитектор Артем Малыгин. Подробнее о нем можно прочитать здесь. До этого концепцию общественного пространства разработала группа барнаульских архитекторов во главе с Андреем Атаджановым, однако ее решили "отложить в сторону".

Пустырь за ТЦ "Европа" в Барнауле/ Фото: amic.ru

Что это за территория?

Территория за торговым центром "Европа" занимает около 15 га. На данный момент на ней находится большой овраг и самовольно построенные гаражи. Еще в 1989 году здесь планировали сделать парк 50-летия СССР, однако на тот момент реализовать задумку не удалось. В 2010-м на этом месте должна была появиться "Национальная деревня", однако проект тоже не был реализован.

В 2023 году инициативная группа местных жителей выступила за организацию парка на этой территории. В итоге в 2024 году пустырь включили в голосование по благоустройству в 2025 году. В опросе овраг победил, набрав 9,4 тысячи голосов. Почему горожане проголосовали за парк, можно прочитать здесь.