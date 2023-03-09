Александр Донцов скончался после продолжительной болезни

09 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: соцсети Дарьи Донцовой

Умер муж Дарьи Донцовой, Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в телеграм-канале.

Мужчина скончался 8 марта после продолжительной болезни. Как пишет сайт Пятого канала, супруг знаменитости болел раком.

"Агриппина Аркадьевна (настоящее имя Донцовой, – прим. ред.) временно не будет присутствовать в соцсетях", – написала Павлиева.

Александр Донцов – третий супруг писательницы, пара поженилась в 1983 году. Донцов был доктором наук, профессором факультета психологии МГУ, академиком РАН.