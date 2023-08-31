Следователи проверят мужчину, напавшего на девочку в Барнауле
Горожанина нашли, но не применили к нему никаких ограничительных мер
31 августа 2023, 08:51, ИА Амител
В Барнауле проверят мужчину, который пытался затащить в кусты девочку на Потоке в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".
15 августа около 20:55 на Петра Сухова, 69. Рядом с "Магнитом" неизвестный напал на ребенка и пытался утащить в кусты. Девочка смогла дать отпор злоумышленнику и сбежала.
Родственники пострадавшей сразу обратились в полицию, а следить за ходом дела взялся дедушка школьницы, потому что он является пенсионером МВД.
Он рассказал журналистам, что дело передали в СК, но ход его сильно замедлился. При этом нападавшего никак не ограничили, он продолжает спокойно ходить по городу.
30 августа мужчине в СК заявили, что ответственный сотрудник ушел в отпуск, а материалы дела пока не доставлены. При этом журналистам источник заявил, что информация все-таки зарегистрирована.
12:26:31 31-08-2023
ну не долго погуляет,всякие неформалы и прочие за правду поймают а там будь что будет
13:02:50 31-08-2023
а чего ждут в МВД??!!! чтобы он покалечил какого-то ребенка? вот так стимулируют рождаемость, а потом на детей государству что-ли, получается, наплевать? ну судя по действиям МВД - так получается!! МВД - представители государства и власти, оно обязано защищать граждан, тк сама структура существует на налоги граждан. . ОБЯЗАНЫ защитить, особенно детство