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Следователи проверят мужчину, напавшего на девочку в Барнауле

Горожанина нашли, но не применили к нему никаких ограничительных мер

31 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле проверят мужчину, который пытался затащить в кусты девочку на Потоке в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".

15 августа около 20:55 на Петра Сухова, 69. Рядом с "Магнитом" неизвестный напал на ребенка и пытался утащить в кусты. Девочка смогла дать отпор злоумышленнику и сбежала.

Родственники пострадавшей сразу обратились в полицию, а следить за ходом дела взялся дедушка школьницы, потому что он является пенсионером МВД.

Он рассказал журналистам, что дело передали в СК, но ход его сильно замедлился. При этом нападавшего никак не ограничили, он продолжает спокойно ходить по городу.

30 августа мужчине в СК заявили, что ответственный сотрудник ушел в отпуск, а материалы дела пока не доставлены. При этом журналистам источник заявил, что информация все-таки зарегистрирована.

Барнаул дети полиция

Комментарии 2

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клерк

12:26:31 31-08-2023

ну не долго погуляет,всякие неформалы и прочие за правду поймают а там будь что будет

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Leya

13:02:50 31-08-2023

а чего ждут в МВД??!!! чтобы он покалечил какого-то ребенка? вот так стимулируют рождаемость, а потом на детей государству что-ли, получается, наплевать? ну судя по действиям МВД - так получается!! МВД - представители государства и власти, оно обязано защищать граждан, тк сама структура существует на налоги граждан. . ОБЯЗАНЫ защитить, особенно детство

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