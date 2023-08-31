Следователи проверят мужчину, напавшего на девочку в Барнауле

Горожанина нашли, но не применили к нему никаких ограничительных мер

31 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле проверят мужчину, который пытался затащить в кусты девочку на Потоке в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".

15 августа около 20:55 на Петра Сухова, 69. Рядом с "Магнитом" неизвестный напал на ребенка и пытался утащить в кусты. Девочка смогла дать отпор злоумышленнику и сбежала.

Родственники пострадавшей сразу обратились в полицию, а следить за ходом дела взялся дедушка школьницы, потому что он является пенсионером МВД.

Он рассказал журналистам, что дело передали в СК, но ход его сильно замедлился. При этом нападавшего никак не ограничили, он продолжает спокойно ходить по городу.

30 августа мужчине в СК заявили, что ответственный сотрудник ушел в отпуск, а материалы дела пока не доставлены. При этом журналистам источник заявил, что информация все-таки зарегистрирована.