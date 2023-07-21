Следствие попросило суд арестовать Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы

21 июля 2023, 21:45, ИА Амител

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Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство об избрании Игорю Стрелкову (настоящая фамилия – Гиркин) меры пресечения в виде ареста. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно карточке суда, Стрелкова обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета"). Максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что о задержании Стрелкова стало известно 21 июля. Его супруга, Мирослава Регинская, подтвердила задержание. В квартире проводят обыски представители Следственного комитета РФ.