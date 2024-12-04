Смартфоны, наушники и защитные стекла стали лидерами продаж в "Черную пятницу"

Об этом говорит статистика покупок в интернет-магазине МегаФона

04 декабря 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JuzRx

Девушка со смартфоном / Фото: ПАО "МегаФон"

Ноябрь традиционно ассоциируют с распродажами, а "Черная пятница" стала главным событием для тех, кто искал выгодные предложения. В этом году россияне проявили повышенный интерес к распродажам, а пик активности пришелся не на пятницу (которая была лишь на третьем с 15% продаж), а четверг, который "захватил" 20% всех покупок. На втором месте – суббота с 16%.

В Алтайском крае, помимо смартфонов и наушников, в тройку лидеров по продажам вошли цифровой контент, программное обеспечение и средства защиты и ухода за гаджетами (защитные стекла и пленки). Жители региона чаще всего выбирали смартфоны брендов Fontel*, Samsung* и Xiaomi*. Среди наушников лидировали китайские производители.

Интересно, что распродажу проводили в интернет-магазине МегаФона, однако 80% покупателей решили забрать свои заказы в салонах компании лично. Лишь 20% воспользовались услугами курьера.

Анализ активности покупателей показал, что пик заказов фиксировали в середине дня. Рост активности начинался около 10 утра. Она оставалась высокой в течение дня и плавно снижалась к 20:00.

Распродажа в "Черную пятницу" показала более высокие показатели чем "11.11". За первую неделю продажи смартфонов были на 17% больше, чем за всю "11.11". Умные часы покупали в шесть раз больше, а наушники – в пять.

"Черная пятница" – это отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год", – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Он также отметил, что благодаря анализу компания подбирает наилучшие предложения для клиентов.

Во время распродажи в интернет-магазине МегаФона клиенты могли купить со скидкой не только гаджеты и аксессуары, но и подписки, страховки и антивирусы. Скидка составляла от 3 до 50%.

"Черная пятница" берет начало в XIX веке, а название получила в 1966 году в США, где распродажи стартовали в последнюю пятницу ноября. Причины такого названия до сих пор вызывают споры. Некоторые связывают его с пробками после Дня благодарения, другие – с традицией в американской бухгалтерии отмечать прибыль черным цветом.

*Fontel ("Фонтел"); Samsung ("Самсунг"); Xiaomi ("Ксяоми")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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