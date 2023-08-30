Собака покусала двоих детей во Власихе
Местные утверждают, что животное никто не провоцировал, но оно проявляло агрессию
30 августа 2023, 10:18, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Двое детей пострадали от укусов собаки во Власихе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, в прошедшее воскресенье животное напало на семилетнего ребенка, а накануне от собаки пострадал и девятилетний мальчик.
Мама школьника утверждает, что он не провоцировал пса, а просто играл неподалеку. Когда собака пошла на него, не стал убегать, испугался, что повалит на землю.
Жительница Власихи добавила, что уже обратилась в компетентные органы.
10:26:53 30-08-2023
Государство не защищает народ, слишком занято защитой себя.
10:43:25 30-08-2023
Гость (10:26:53 30-08-2023) Государство не защищает народ, слишком занято защитой себя.... Как же достали уже эти троли. У которых во всём виновато государство...
10:53:08 30-08-2023
Гость (10:43:25 30-08-2023) Как же достали уже эти троли. У которых во всём виновато гос... А кто? Животным позволено так существовать, а кто позволил....
11:02:53 30-08-2023
Гость (10:43:25 30-08-2023) Как же достали уже эти троли. У которых во всём виновато гос... Т.е. защищаться народу от собак следует самому? Тогда отлезьте от нас со своим гуманитарным законом!
11:06:17 30-08-2023
Гость (10:43:25 30-08-2023) Как же достали уже эти троли. У которых во всём виновато гос... Когда тебе пол-задницы откусят, сразу запоёшь по другому. Сидит на диване, рассуждает.
11:38:58 30-08-2023
Гость (10:26:53 30-08-2023) Государство не защищает народ, слишком занято защитой себя.... Безобразие! Наглядная "забота" о народе! Избитая тема, пострадавшие, но на нас никому дела нет!(!)
10:38:47 30-08-2023
Сколько раз обсуждалась тема про собак, а так ничего и не меняется( по всему городу стаи ходят
10:51:22 30-08-2023
Гость (10:38:47 30-08-2023) Сколько раз обсуждалась тема про собак, а так ничего и не ме... Где бы посмотреть на эти стаи? Толи я те там гуляю, толи вы...
10:58:17 30-08-2023
Гость (10:51:22 30-08-2023) Где бы посмотреть на эти стаи? Толи я те там гуляю, толи вы.... Велком на ярных, к гиперу, во власиху
11:07:19 30-08-2023
Гость (10:51:22 30-08-2023) Где бы посмотреть на эти стаи? Толи я те там гуляю, толи вы.... Да-да, то чего я не вижу - не существует. А когда увидишь, только пятки засверкают.
11:25:44 30-08-2023
Гость (10:51:22 30-08-2023) Где бы посмотреть на эти стаи? Толи я те там гуляю, толи вы.... Из наших чиновников? Не видят очевидное
12:16:04 30-08-2023
Гость (10:51:22 30-08-2023) Где бы посмотреть на эти стаи? Толи я те там гуляю, толи вы.... Попова, 252 - территория бывшего АНТИТМа. Минимум 3 огромных стаи, прикормленных сторожами.
16:52:25 30-08-2023
Гость (10:51:22 30-08-2023) Где бы посмотреть на эти стаи? Толи я те там гуляю, толи вы.... На Бабуркина сходите.
14:34:04 30-08-2023
Гость (10:38:47 30-08-2023) Сколько раз обсуждалась тема про собак, а так ничего и не ме... БЕСПРЕДЕЛ! Такой пустяковый вопрос и не могут решить???????????
10:51:40 30-08-2023
Направьте энергию "Аркадия Паравозова" в это русло, я думаю он реально поможет. Ему перед выборами надо хороших дел в копилку собирать.
11:08:35 30-08-2023
Гость (10:51:40 30-08-2023) Направьте энергию "Аркадия Паравозова" в это русло, я думаю ... Светлым именем Аркадия П называть какого-то бесноватого чувака..... Все дети на вас в обиде.
11:00:50 30-08-2023
Где бы посмотреть на эти стаи? Толи я те там гуляю, толи вы... Пройдись вечерком от Аква парка до Лазуной с мясом. Они тебя сами найдут
11:57:43 30-08-2023
Гость (11:00:50 30-08-2023) Где бы посмотреть на эти стаи? Толи я те там гуляю, толи вы.... Вы с ума сошли, милые собачки не могут кусать, они играют, у них же нет хозяина который проводит с ними вечера, а им хочется, вот они и играют, у них, у милых песелей глазки и душа невинного ребенка. Нужно их накормить и приютить, а гадких детишек которые собачек провоцируют, надо отбрать у нерадивых родителей тв детдом чтобы им там дали ума, а непутевым родителям штраф!
11:54:35 30-08-2023
да господи че во власихе нет ни одного мужика кто приголубит эту милую собачку брусом по голове, чтоб она пару раз дернулась да и затихла. И разговору конец.
12:14:50 30-08-2023
Собаку срочно накормить вырезкой и поместить на полное гос. обеспечение. Извиниться за то, что дети оказались на территории собаки. Родителям детей выписать штраф за неисполнение родительских обязанностей- недоглядели.
16:10:23 30-08-2023
Гость (11:57:43 30-08-2023) Вы с ума сошли, милые собачки не могут кусать, они играют, у... жирно-то как, пойду на липосакцию запишусь, попутно куплю шприцы от бешенства
16:56:32 30-08-2023
Надо детей запретить срочно.
19:14:27 30-08-2023
Хорошо живётся во Власихе,специалисту по благоустройству. Под носом не видим, полные контейнеры с мусором? Что верно, то верно, собак стаями брадячих много во Власихе. Действенности ноль.