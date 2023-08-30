Собака покусала двоих детей во Власихе

Местные утверждают, что животное никто не провоцировал, но оно проявляло агрессию

30 августа 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Двое детей пострадали от укусов собаки во Власихе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, в прошедшее воскресенье животное напало на семилетнего ребенка, а накануне от собаки пострадал и девятилетний мальчик.

Мама школьника утверждает, что он не провоцировал пса, а просто играл неподалеку. Когда собака пошла на него, не стал убегать, испугался, что повалит на землю.

Жительница Власихи добавила, что уже обратилась в компетентные органы.