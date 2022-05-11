«Эстафета поколений». Как в Барнауле прошел турнир по биатлону для детей и ветеранов

Ежегодные соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений», посвящённые Дню Победы, прошли 8 мая в биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва. В турнире приняли участие биатлонисты от 9 до 70 лет со всех регионов Сибири — как подрастающие звёзды алтайского спорта, так и мастера спорта и бывшие участники чемпионатов России. Организаторами «Эстафеты поколений» выступил Фонд социальных проектов Александра Локтева, Министерство спорта Алтайского края, Союз ветеранов биатлона Алтая, а также Барнаульский пивоваренный завод.

Перспективное поколение

Впервые «Эстафета поколений» прошла в Барнауле пять лет назад. За это время уровень участников заметно вырос. Эстафетная гонка традиционно включает несколько этапов с огневыми рубежами: на первых — спортсмены соревнуются на кроссовой дистанции, на последних — на лыжероллерах. Эстафета передаётся от младших к старшим участникам. Самые юные биатлонисты стреляют из пневматического оружия, а более опытные — из винтовок.

Как пояснил кандидат в мастера спорта по биатлону, многократный победитель чемпионата страны среди ветеранов Сергей Локтев, таких соревнований, как «Эстафета поколений», в России больше нет. На гонку приезжают участники из соседних регионов, включая Новосибирск, Бийск, Горно-Алтайск и Томск — один из лидеров биатлона среди ветеранов в Сибири. В этом году в «Эстафете поколений» приняли участие даже представители Камчатки.

«Благодаря турниру у перспективных, но ещё юных спортсменов появляется возможность выступить вместе с прославленными и опытными биатлонистами. Многие ветераны делятся своими секретами и не дают молодёжи расслабиться. У нас на этих соревнованиях принимают участие призёры первенств России и СССР. Кроме того, бегут и действующие члены национальной сборной: Павел Волков, Екатерина Копырина. Это говорит о том, что в Алтайском крае подрастает перспективное поколение биатлонистов. В этом сезоне мы наблюдали за прогрессом Данилы Серохвостова. Мы надеемся, что такие турниры, как „Эстафета поколений“, помогает зажигать в крае новые звёздочки», — отметил Сергей Локтев.

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Именные стипендии

Что касается «Эстафеты поколений», то первое место по итогам гонки заняла команда сборной Алтайского края в составе Екатерины Лыжиной, Платона Егорова, Павла Волкова, Сергея Локтева и Ивана Лыжина. Второе место у сборной Барнаула и Новосибирска (Александр Коврыжников, Максим Никулин, Иван Жданов, Анатолий Жданович, Юрий Морозов). Третье место за сборной Алтайского края и Камчатского края (Макар Токарев, Глеб Акентьев, София Коврыжникова, Андрей Угаров, Сергей Рыбин).

Победители и призёры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также денежные призы. В этом году самые перспективные юные спортсмены награждены именными стипендиями в размере нескольких десятков тысяч рублей от Фонда социальных проектов Александра Локтева. Определил стипендиатов Союз биатлонистов совместно со спортивными федерациями.

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По словам депутата АКЗС Александра Локтева, он с семьёй ежегодно приходит на турнир «Эстафета поколений». Однако принять участие в гонке пока не решается: Александр занимается профессионально смешанными единоборствами и строит новый центр для ММА в Барнауле. Однако с детства из-за увлечений отца Локтев-младший любит биатлон и считает этот вид спорта одним из самых перспективных для развития в Алтайском крае.

«Главная функция и этого, и других мероприятий, которые проходят перед 9 мая, — сохранение памяти о тех страшных годах и, самое главное, о Дне Великой Победы. Нам нужно донести эту память до нашего юного поколения, которое участвует в эстафете и перенимает опыт более опытных спортсменов», — пояснил Александр Локтев.

Реконструкция биатлонного комплекса

В августе в Барнауле должно состояться первенство страны среди ветеранов. Эти престижные соревнования уже много лет проходят в Алтайском крае, на них приезжают сотни ветеранов со всей России. Однако в последнее время инициативу по проведению чемпионата подхватили в Ульяновске, Рязани, Санкт-Петербурге. Как отметил Сергей Локтев, после реконструкции биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва будет больше перспектив проводить в Барнауле турниры самого высокого уровня.

Ориентировочная стоимость работ — около 140 миллионов рублей. Отремонтировать комплекс, который является единственным подобным спортивным объектом в Барнауле, планируют в 2024 году в несколько этапов. Сначала подготовят проектно-сметную документацию. На втором этапе построят спортивно-административное здание, где будут жить спортсмены. Там же разместят раздевалки, спортзал, подсобные помещения для хранения лыж. Это будет современный и красивый объект. Кроме того, сделают новое стрельбище и обводную трассу.

«Это очень важно. Другие субъекты страны начали проводить турниры для ветеранов. Мы немного отстаём в плане развития инфраструктуры. Необходимо новое оборудование и электронное табло. После реконструкции комплекса мы выйдем на очень высокий уровень и сможем принимать даже международные старты. В том числе и первенство мира по биатлону среди ветеранов. Мы об этом мечтаем уже много лет», — добавил Сергей Локтев.