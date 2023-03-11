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Стало известно, что пили на вечеринке, после которой умер алтайский подросток

Трагедия случилась 7 марта в Заринском районе

11 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В селе Хмелевка Заринского района во время вечеринки, после которой умер 16-летний подросток, молодые люди распивали пиво. Об этом изданию "АиФ на Алтае" сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, трагедия случилась 7 марта. Юноша отмечал день рождения друга в здании Дома культуры. Поздно вечером он пошёл провожать именинника, а затем сам отправился домой, но в итоге туда так и не добрался. На следующий день нашли его труп с признаками обморожения. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии 7

  • С нынешнего пива только уссаться можно но не опьянеть Ищите дальше причину
    11 марта, Гость   Ответить
  • Нынче такое пиво, что опаснее водки. Люди после сего напитка дуреют.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Многа пива...
    11 марта, Гость   Ответить
  • Уроки дома надо делать в16 лет к экзаменам годовиться, а не пивожрать _не жалко
    12 марта, Гость   Ответить
  • Уроки дома надо делать в16 лет к экзаменам годовиться, а не пивожрать _не жалко---Дура, человек умер
    12 марта, Гость   Ответить
  • Уроки дома надо делать------------а вам 16 лет не было?
    12 марта, Гость   Ответить
  • Жалко паренька, все молодыми были, также в 16 лет и попивали. Просто стечение обстоятельств. Родителям огромное горе.
    12 марта, Гость   Ответить
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