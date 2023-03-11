Стало известно, что пили на вечеринке, после которой умер алтайский подросток

Трагедия случилась 7 марта в Заринском районе

11 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В селе Хмелевка Заринского района во время вечеринки, после которой умер 16-летний подросток, молодые люди распивали пиво. Об этом изданию "АиФ на Алтае" сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, трагедия случилась 7 марта. Юноша отмечал день рождения друга в здании Дома культуры. Поздно вечером он пошёл провожать именинника, а затем сам отправился домой, но в итоге туда так и не добрался. На следующий день нашли его труп с признаками обморожения. Возбуждено уголовное дело.