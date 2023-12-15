Стало известно, когда пройдет "Алтайская зимовка" в барнаульском парке "Центральный"

"Алтайская зимовка" в барнаульском парке "Центральный" должна была состояться 3 декабря, но тогда ее отменили

15 декабря 2023, 14:40, ИА Амител

"Алтайская зимовка"/ Фото: amic.ru

"Алтайская зимовка" все-таки состоится в барнаульском парке "Центральный" 16 декабря, сообщили в группе "Алтайской зимовки" во "ВКонтакте". Ранее фестиваль должен был пройти 3 декабря, однако его отменили из-за сильного ветра.

С 13:30 до 15:30 в парке пройдет квест "К зиме готов". Там барнаульцы смогут пройти станции с зимними активностями, собрать жетоны и обменять их на подарки. Обмен состоится возле амфитеатра, где будет стоять шатер "Алтайской зимовки". Там участникам расскажут, где в Алтайском крае можно будет отдохнуть зимой, и зажгут очаг с "живым" огнем.

В 15:00 в парке выберут и "Мисс Алтайская зимовка". Победительница не только станет медийным лицом фестиваля, но и появится на фотографиях популярных туристических локаций края.

Кроме того, в парке организуют и фотовыставку о зимнем отдыхе в Алтайском крае.

Ранее стало известно о том, что 16 декабря парк "Центральный" откроется после длительной реконструкции, начавшейся еще с мая 2023 года. Официальное открытие запланировано на 14 часов.

Гостей встретят горячим чаем с сушками, на сцене будет развлекательно-игровая программа от дуэта "Сочный", а также выступление молодежного хора русской песни "Сибиряночка" и театра танца "Иван да Марья". На льду пройдет костюмированный заезд на коньках, приуроченный к открытию катка. Участникам надо будет прийти в парк в карнавальном костюме или надеть какой-либо карнавальный элемент одежды. Массовый заезд на коньках начнется в 14:55.

Напомним, что парк "Центральный" должен был открыться после реконструкции еще 3 декабря. Именно в этот день там должна была состояться "Алтайская зимовка", однако из-за плохих погодных условий ее в парке отменили и открытие "Центрального" тогда сорвалось.