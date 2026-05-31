Стало известно, кому в июне удвоят пенсию

Двойную пенсию смогут получить экс-военные и сотрудники силовых ведомств

31 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Двойную пенсию в июне смогут получить бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, которые после службы заработали необходимый трудовой стаж, рассказала РИА Новости замруководителя Высшей школы экономики Юлия Коваленко.

«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж 15 лет и получить не менее 30 баллов», — пояснила она.

Эксперт указала, что при соблюдении этих условий пенсионер сможет одновременно получать выплаты от Социального фонда и от силового ведомства.

По ее словам, право на две пенсии также имеют космонавты, сотрудники летного состава, участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы и члены семей погибших военнослужащих.