С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам
Они будут увеличены на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов
31 мая 2026, 11:35, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 августа работающим пенсионерам увеличат пенсии, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год», — сказала депутат.
Она пояснила, что индексация будет произведена на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на три ИПК.
12:33:30 31-05-2026
Ага!
12:59:52 31-05-2026
С 1 августа каждого года в России происходит беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Размер прибавки зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который сформировался за прошлый год, и стоимости одного пенсионного балла на момент выхода на пенсию.Вот как рассчитывается эта прибавка для вышедших на пенсию в разные сроки:Пенсионеры, вышедшие на пенсию до 2015 года:Их пенсионные права зафиксированы в рублях и проиндексированы, а новые баллы начисляются за взносы от работодателя. Максимальная прибавка ограничена законом и эквивалентна стоимости 3 пенсионных баллов.Пенсионеры, вышедшие на пенсию после 2015 года:Максимальный размер прибавки также ограничен стоимостью 3 пенсионных баллов, однако сами баллы рассчитываются исходя из взносов, уплаченных работодателем за предыдущий год.Формула расчета августовской прибавки:\(\text{Прибавка} = \text{ИПК}_{\text{за прошлый год (но не более 3)}} \times \text{Стоимость балла}_{\text{на год выхода на пенсию}}\)В результате перерасчета максимальная сумма, на которую может увеличиться пенсия с 1 августа, зависит от года оформления пенсии (так как стоимость балла фиксируется на дату ее назначения):Для тех, кто вышел на пенсию в 2023 году и ранее, стоимость балла для перерасчета заморожена на уровне 2023 года — \(123{,}77\) руб. (максимальная прибавка составит \(371{,}31\) руб.).Для тех, кто вышел на пенсию в 2024 году (стоимость балла \(133{,}05\) руб.), максимальная прибавка составляет \(399{,}15\) руб.Для вышедших в 2025 году (стоимость балла \(142{,}57\) руб.) — до \(427{,}71\) руб.
23:05:38 31-05-2026
Годами обкрадывать работающих пенсионеров, чтобы потом кичиться поэтапным возвращением оттяпанных и обесцененных денег!?
23:19:28 31-05-2026
Бешеные деньги.
08:46:05 01-06-2026
Жду-не дождусь свои 213 рубликов! За 43 года непрерывного стажа.