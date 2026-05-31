С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам

Они будут увеличены на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов

31 мая 2026, 11:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 августа работающим пенсионерам увеличат пенсии, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год», — сказала депутат.

Она пояснила, что индексация будет произведена на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на три ИПК.