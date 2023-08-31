"Стоит колом". Пробка на Строителей в Барнауле не разъехалась к 10 вечера
Ситуацию осложнила авария, которая мешает проехать водителям
31 августа 2023, 21:59, ИА Амител
Вечер 31 августа в Барнауле выдался особенно сложным для автомобилистов. В последний летний день пробка на проспекте Строителей не разъехалась даже к 10 вечера. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация оценивается в 5 баллов, однако через центр города все еще не проехать.
Сейчас заторы наблюдается на Строителей, части проспекта Красноармейского, улице Челюскинцев, переулке Ядринцева. Также затор наблюдается на "объездной" дороге — затор как на Кутузова, так и на шоссе Ленточный бор.
Выезд с проспекта Строителей осложнен из-за аварии, которая произошла на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова. Еще одно ДТП произошло на пересечении тракта с Солнечной Поляной.
07:44:13 01-09-2023
Общественного транспорта в 10 вечера на улицах города нет. Поэтому у Барнаульцев надежда только на свой. Лучше стоять в пробке, чем никуда не уехать вообще.
09:01:16 01-09-2023
Раньше хоть как-то вечером автобусы ходили. Приходиться ездить на личном авто. Чем заняты люди из администрации с большими зп?