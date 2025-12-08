T2 дарит новогодние сюрпризы всем пользователям

Получить три подарка можно в приложении даже тем, кто пользуется связью других операторов

08 декабря 2025

Девушка. Подарок / Фото: пресс-служба T2

В преддверии Нового года T2* запустила раздачу подарков. Акция доступна и абонентам компании, и тем, кто пользуется связью других операторов.

Как их получить?

Условие простое – нужно авторизоваться в мобильном приложении T2. После входа вам подберут три случайных подарка. Их можно оставить себе или отправить друзьям. Активировать подарки можно до 31 января 2026 года, а воспользоваться некоторыми из них – до конца марта. Подробнее читайте на сайте.

Что может попасться в наборе?

Среди вариантов – подписка на онлайн-кинотеатр Wink* на 30 дней, скидка до 1500 рублей в "Рив Гош", скидки в "Яндекс Go"* на 1000 и даже 3000 рублей, продукты за 1 рубль во "Вкусно – и точка", скидки на Lamoda* до 3000 рублей. В подарочный набор также входят гигабайты – от 10 Гб до целого терабайта, два месяца безлимита на кино и выходные. Кроме того, пользователи могут распечатать новогодний календарь в "Мультифото", получить украшение или сертификат от 585 Gold* и другие предложения.

«Мы хотим, чтобы праздник стал по-настоящему общим. Поэтому в этом году подарки от T2* – для каждого: и для наших абонентов, и для тех, кто пользуется услугами других операторов. Теперь абоненты могут решить: оставить подарок себе или порадовать близких. Ведь самые ценные подарки – те, что можно разделить», – сказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

Как ранее сообщал amic.ru, T2 запустила акцию для жителей Алтайского края – оператор дает скидки на популярные тарифы тем, кто переходит от другого провайдера связи и сохраняет номер. В программу вошли три самых востребованных тарифа. Скидки начинают действовать со второго месяца, а первый месяц клиент оплачивает полностью. Подробности – на сайте оператора.

*T2 ("Тэ2"); Wink ("Винк"); Go ("Гоу"); Lamoda ("Ламода"); Gold ("Голд")

T2

