Жительница Алтая раскритиковала подругу за покупку и оказалась на скамье подсудимых

08 марта 2026, 18:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Жительницу Алейска привлекли к административной ответственности за оскорбления в адрес знакомой после телефонного разговора. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как установил суд, женщина позвонила подруге, чтобы высказать недовольство ее покупкой. Разговор закончился быстро — собеседница прервала звонок. После этого жительница Алейска отправила ей несколько голосовых сообщений в одном из мессенджеров, где использовала грубую нецензурную лексику. При этом сама обвиняемая заявила, что не считала свои слова оскорбительными для адресата.

«На судебном заседании женщина полностью признала вину и выразила раскаяние. Она пояснила, что произнесенные слова были сказаны "в сердцах" и, по ее словам, использовались "для связки слов"», — отметили в ведомстве.

Изучив материалы дела, мировой судья признал ее виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за оскорбление. В качестве наказания женщине назначили административный штраф в размере трех тысяч рублей.

