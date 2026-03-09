В Барнауле продают редкий рубль с одинаковыми сторонами за 10 млн
Продавец уверен: кому надо, тот заплатит
09 марта 2026, 10:01, ИА Амител
Фото: "Авито"
В Барнауле на одной из онлайн-площадок выставили на продажу необычную монету. Продавец утверждает, что это редкий реверсный рубль — у него обе стороны одинаковые, обе с изображением, которое обычно бывает только на одной стороне.
Стоимость лота составляет 9 999 999 рублей. Как указано в объявлении, такая монета может быть интересна нумизматам, а также подойдет в качестве талисмана, подарка или экспоната в личную коллекцию.
«Если цена данного лота для вас велика, значит, он вам не нужен», — философски заметил продавец.
10:15:07 09-03-2026
В таком состоянии цена ему тысяч десять ...
10:53:11 09-03-2026
таких подделок ходит по стране мама не горюй.
11:09:19 09-03-2026
Мне просто интересно было бы посмотреть на этого продавца) у него видимо на харе три обруча уже натянуты - от жадности, а то харя совсем треснет. Ссылки здесь не пускают, но первый же более менее серьезный ресурс продает такой рубль 1997 года «реверс-реверс» за 58 тысяч. Дают сертификат ЦБ о подлинности монеты. А здесь 10 лямов) а че не миллион долларов?)))))
11:11:19 09-03-2026
не было бы интернета - никто бы и не знал, кто в семье дурачок
12:42:47 09-03-2026
зачем обращать внимание на хайповые объявления подростков?!
для продажи таких предметов есть профильные ресурсы,где есть возможность обсудить предмет,и есть понимание реальной цены,а не от балды!
15:54:50 09-03-2026
На авито таких дурачкоа с такими обьявлениями немало. Сайт их блокирует время от времени, но они появляются снова
19:09:57 09-03-2026
Весеннее обострение не иначе. Ценник таким монетам давно известен и варьируется лишь немного, а это бред.
22:42:20 09-03-2026
Когда монета чеканится, у неë бьются обе стороны сразу. Не может она быть в принципе с двумя одинаковыми сторонами. Смещение - да, не пробой - бывает, но две одинаковых никак, просто потому что штампы с двух сторон разные.
08:02:26 10-03-2026
Многие верят
10:35:41 10-03-2026
за 10 млн --- может за 9 отдадут?