В Барнауле продают редкий рубль с одинаковыми сторонами за 10 млн

Продавец уверен: кому надо, тот заплатит

09 марта 2026, 10:01, ИА Амител

В Барнауле продают редкий рубль за 10 млн / Фото: "Авито"

В Барнауле на одной из онлайн-площадок выставили на продажу необычную монету. Продавец утверждает, что это редкий реверсный рубль — у него обе стороны одинаковые, обе с изображением, которое обычно бывает только на одной стороне.

Стоимость лота составляет 9 999 999 рублей. Как указано в объявлении, такая монета может быть интересна нумизматам, а также подойдет в качестве талисмана, подарка или экспоната в личную коллекцию.