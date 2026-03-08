Почти 700 женщин стали машинистами и помощниками машиниста в России за пять лет

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года

08 марта 2026, 20:04, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

В РЖД уточнили, что сегодня в этих должностях заняты 695 сотрудниц. Они управляют различными типами подвижного состава — электровозами, тепловозами и электропоездами. Женщины работают в том числе на современных поездах новых серий, таких как "Ласточка", "Финист" и "Сапсан", пишет РИА Новости.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года. Подготовка первых кандидаток началась немного раньше — первый набор на обучение по программе подготовки женщин — помощников машинистов прошел в июне 2020 года. Эта должность считается стартовой ступенью для получения профессии машиниста.

«Набор женщин на должность помощника машиниста электропоезда продолжается на постоянной основе. После обучения сотрудницы могут пройти дополнительную подготовку и получить квалификацию машиниста электропоезда», — отметили в компании.

Первая женщина в России, получившая профессию машиниста пригородной электрички, вышла в рейс в феврале 2022 года. А первый рейс поезда дальнего следования под управлением женщины состоялся 6 марта 2023 года.

