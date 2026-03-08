Оголодавший рецидивист похитил ролл и бургеры из магазина в Барнауле и попал под дело

08 марта 2026, 19:36, ИА Амител

В Барнауле сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в ограблении продуктового магазина. О происшествии сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Поводом для проверки стало заявление менеджера службы безопасности торговой точки, который сообщил о хищении нескольких единиц товара. По его словам, молодой человек спрятал во внутренний карман куртки ролл и несколько гамбургеров, после чего поспешил покинуть магазин, не оплатив покупки на кассе.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Барнаула. Во время допроса молодой человек признал свою вину и рассказал, что успел съесть похищенные продукты до задержания», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, причиненный магазину ущерб он возместил в полном объеме.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовный кодекс Российской Федерации — "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.