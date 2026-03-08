Оголодавший рецидивист похитил ролл и бургеры из магазина в Барнауле и попал под дело
Причиненный магазину ущерб он возместил в полном объеме
08 марта 2026, 19:36, ИА Амител
В Барнауле сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в ограблении продуктового магазина. О происшествии сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Поводом для проверки стало заявление менеджера службы безопасности торговой точки, который сообщил о хищении нескольких единиц товара. По его словам, молодой человек спрятал во внутренний карман куртки ролл и несколько гамбургеров, после чего поспешил покинуть магазин, не оплатив покупки на кассе.
«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Барнаула. Во время допроса молодой человек признал свою вину и рассказал, что успел съесть похищенные продукты до задержания», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в полиции, причиненный магазину ущерб он возместил в полном объеме.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовный кодекс Российской Федерации — "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
22:53:00 08-03-2026
Захотелось покушать. Бывает.
06:31:24 09-03-2026
Ранее судимый опять идёт воровать. На цепь, то почему его не посадили? Он же от безнаказанности чудит.
22:06:46 09-03-2026
Гость (06:31:24 09-03-2026) Ранее судимый опять идёт воровать. На цепь, то почему его не... Так он обратно просится, что не ясно.