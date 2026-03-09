Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Повышение коснется граждан, не имеющих трудового стажа или работавших неофициально

09 марта 2026, 11:02, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Индексация затронет граждан, которые никогда не работали официально или не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. По словам депутата, у этой категории свой порядок назначения выплат.

Нилов напомнил, что социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой. Если страховая положена в 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), то социальная — в 65 и 70 лет соответственно.

Гость

11:21:29 09-03-2026

"Если страховая положена в 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), то социальная — в 65 и 70 лет соответственно."---------------- До таких лет, ой как еще надо дожить. Куда катимся?

Олег

11:56:21 09-03-2026

Стыдно в рублях написать?
Эти люди приобретали товары и через это платили конские налоги!

Гость

17:55:04 09-03-2026

Да? Очень вы добрые! Мы вкалывали официально, а они на себя любимых. Вообще лишить их пенсии!!!

Гость

18:59:35 09-03-2026

Спорил я недавно с ИИ "Алиса", что у нас налоги более 65% (по её "мнению" 32 - 33%). Но когда привёл арифметику: 32% официальные + 22% ндс - когда я плачу за товар деньгами с которых уже удержали 32% + 20%акциз на бензин при запарвке авто помимо 22%ндс + капитальный ремонт дома (услуга не оказана но деньги заплачены и вернуть их не возможно - скрытый налог) + ещё незначительных скрытых нолагах. В общем дожал я Алису, согласилась! Далее задал вопрос, почему у нас такие большие налоги, ответ поразил - правящая элита боится менять что либо чтобы не потерять власть!!!

Гость

19:46:13 09-03-2026

Поощрение лентяев - за нулевой или хитрецов - за тайный трудовой стаж, освобождавший от налогов!?

Гость

21:12:58 09-03-2026

Гость (19:46:13 09-03-2026) Поощрение лентяев - за нулевой или хитрецов - за тайный труд... Расскажу своую историю. В 1999 - 2000 занимался индивудуальной трудовой деятельностью, налоги были до 45%, но по телевизуру твердили, что у нас налоги самые низкие - это даоее цитата: "13 процентов подоходный налог и 1 социальный" и складывалось ощущение, что 13 + 1 = 14%. Но 1 социальный это не проценты, а 1 социальный налог был 26%. итого 13 + 26 = 39% + частному предпринимателю не вычитали НДС после покупки товра или оборудования, а это 20%. "У нас самые низкие налоги, это 13% подоходный и 1 социальный" = 13% подоходный + 26% социальный + 20 НДС = 59% для частника, который честно работал.

