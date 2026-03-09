Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Повышение коснется граждан, не имеющих трудового стажа или работавших неофициально
09 марта 2026, 11:02, ИА Амител
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Индексация затронет граждан, которые никогда не работали официально или не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. По словам депутата, у этой категории свой порядок назначения выплат.
Нилов напомнил, что социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой. Если страховая положена в 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), то социальная — в 65 и 70 лет соответственно.
Ранее сообщалось, что пенсии для родителей с тремя и более детьми могут вырасти в России.
11:21:29 09-03-2026
"Если страховая положена в 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), то социальная — в 65 и 70 лет соответственно."---------------- До таких лет, ой как еще надо дожить. Куда катимся?
11:56:21 09-03-2026
Стыдно в рублях написать?
Эти люди приобретали товары и через это платили конские налоги!
17:55:04 09-03-2026
Да? Очень вы добрые! Мы вкалывали официально, а они на себя любимых. Вообще лишить их пенсии!!!
18:59:35 09-03-2026
Спорил я недавно с ИИ "Алиса", что у нас налоги более 65% (по её "мнению" 32 - 33%). Но когда привёл арифметику: 32% официальные + 22% ндс - когда я плачу за товар деньгами с которых уже удержали 32% + 20%акциз на бензин при запарвке авто помимо 22%ндс + капитальный ремонт дома (услуга не оказана но деньги заплачены и вернуть их не возможно - скрытый налог) + ещё незначительных скрытых нолагах. В общем дожал я Алису, согласилась! Далее задал вопрос, почему у нас такие большие налоги, ответ поразил - правящая элита боится менять что либо чтобы не потерять власть!!!
19:46:13 09-03-2026
Поощрение лентяев - за нулевой или хитрецов - за тайный трудовой стаж, освобождавший от налогов!?
21:12:58 09-03-2026
Гость (19:46:13 09-03-2026) Поощрение лентяев - за нулевой или хитрецов - за тайный труд... Расскажу своую историю. В 1999 - 2000 занимался индивудуальной трудовой деятельностью, налоги были до 45%, но по телевизуру твердили, что у нас налоги самые низкие - это даоее цитата: "13 процентов подоходный налог и 1 социальный" и складывалось ощущение, что 13 + 1 = 14%. Но 1 социальный это не проценты, а 1 социальный налог был 26%. итого 13 + 26 = 39% + частному предпринимателю не вычитали НДС после покупки товра или оборудования, а это 20%. "У нас самые низкие налоги, это 13% подоходный и 1 социальный" = 13% подоходный + 26% социальный + 20 НДС = 59% для частника, который честно работал.