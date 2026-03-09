Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Повышение коснется граждан, не имеющих трудового стажа или работавших неофициально

09 марта 2026, 11:02, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Индексация затронет граждан, которые никогда не работали официально или не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. По словам депутата, у этой категории свой порядок назначения выплат.

Нилов напомнил, что социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой. Если страховая положена в 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), то социальная — в 65 и 70 лет соответственно.

