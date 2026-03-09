НОВОСТИОбщество

У блогера Лерчек диагностировали рак с метастазами в легких

Валерия Чекалина узнала о злокачественных клетках после родов

09 марта 2026, 09:33, ИА Амител

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини / Фото: @im__lu_*

У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили метастазы в легких. Об этом в Instagram* сообщил ее молодой человек Луис Сквиччиарини.

По его словам, проблемы начались сразу после недавних родов. Врач заметила отклонения в плаценте и отдала ее на гистологию. Результат показал наличие злокачественных клеток. Повторная проверка подтвердила диагноз.

При дальнейшем обследовании метастазы нашли в легких. Также Чекалиной провели операцию на позвоночнике — несколько позвонков начали разрушаться.

Сквиччиарини заявил, что боли и симптомы у блогера начались еще год назад, когда она находилась под домашним арестом по делу о выводе денег за рубеж. Прошения на посещение врача, по его словам, отклонялись следователями и судом.

«Мы теряли драгоценное время», — сказал он.

Адвокат Чекалиной от комментариев отказался.

В конце февраля Лерчек родила сына от Сквиччиарини. Вместе с бывшим супругом Артемом она находится под домашним арестом по делу о выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ. Блогер вину не признает.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

блогеры Знаменитости

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

10:06:18 09-03-2026

Вот тебе и ЗОЖ

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Павел

19:22:28 09-03-2026

Гость (10:06:18 09-03-2026) Вот тебе и ЗОЖ ... Все у нее в порядке, просто будут орать, что вылечиться можно только в Дубае.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:22 09-03-2026

Вот ситуация сложилась - и миллионы вряд ли помогут, ради чего всё было? Шальные деньги добра не приносят...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:07 09-03-2026

Гость (11:02:22 09-03-2026) Вот ситуация сложилась - и миллионы вряд ли помогут, ради ч... Причём тут что было? Такие недуги стреляют по любым людям спонтанно хаотично.
Деньги только помогут делать комплексное обследование организма раз в полгода к примеру.
Как вариант, МРТ всего организма интересно по чём будет сделать? 250-400 тыс.руб. наверное.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:08 09-03-2026

Гость (11:02:22 09-03-2026) Вот ситуация сложилась - и миллионы вряд ли помогут, ради ч... Вы как предпочтете, прожить жизнь в бедноте или богатстве?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:13:12 09-03-2026

Гость (14:02:08 09-03-2026) Вы как предпочтете, прожить жизнь в бедноте или богатстве?... в счастье

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:08 10-03-2026

Гость (14:02:08 09-03-2026) Вы как предпочтете, прожить жизнь в бедноте или богатстве?... Деньги - это хорошо когда ты их ЗАРАБОТАЛ, но только не путем обмана миллионов доверчивых.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:42:07 09-03-2026

"Прошения на посещение врача отклонялись следователями и судом"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:50 09-03-2026

Да враньё всё. Похоронят какую нибудь бомжиху, а сами сбегут за границу

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:35:53 09-03-2026

Не нужно было доводить ситуацию до "под домашним арестом", и ездили бы по больничкам.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:51 09-03-2026

Это не ЗОЖ а ГР...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:31:55 10-03-2026

очень часто беременность триггер опухолевых процессов, это гормоналное. если 4 стадия легкие то это 3-6 мес. максимум, или пересадка легких (ну это нереально, тк Рак) в общем увы, неизлечимо

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

13:27:45 10-03-2026

Кто эти люди?? Цыгане какие-то...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров