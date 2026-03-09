У блогера Лерчек диагностировали рак с метастазами в легких
Валерия Чекалина узнала о злокачественных клетках после родов
09 марта 2026, 09:33, ИА Амител
У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили метастазы в легких. Об этом в Instagram* сообщил ее молодой человек Луис Сквиччиарини.
По его словам, проблемы начались сразу после недавних родов. Врач заметила отклонения в плаценте и отдала ее на гистологию. Результат показал наличие злокачественных клеток. Повторная проверка подтвердила диагноз.
При дальнейшем обследовании метастазы нашли в легких. Также Чекалиной провели операцию на позвоночнике — несколько позвонков начали разрушаться.
Сквиччиарини заявил, что боли и симптомы у блогера начались еще год назад, когда она находилась под домашним арестом по делу о выводе денег за рубеж. Прошения на посещение врача, по его словам, отклонялись следователями и судом.
«Мы теряли драгоценное время», — сказал он.
Адвокат Чекалиной от комментариев отказался.
В конце февраля Лерчек родила сына от Сквиччиарини. Вместе с бывшим супругом Артемом она находится под домашним арестом по делу о выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ. Блогер вину не признает.
*Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
10:06:18 09-03-2026
Вот тебе и ЗОЖ
19:22:28 09-03-2026
Гость (10:06:18 09-03-2026) Вот тебе и ЗОЖ ... Все у нее в порядке, просто будут орать, что вылечиться можно только в Дубае.
11:02:22 09-03-2026
Вот ситуация сложилась - и миллионы вряд ли помогут, ради чего всё было? Шальные деньги добра не приносят...
13:22:07 09-03-2026
Гость (11:02:22 09-03-2026) Вот ситуация сложилась - и миллионы вряд ли помогут, ради ч... Причём тут что было? Такие недуги стреляют по любым людям спонтанно хаотично.
Деньги только помогут делать комплексное обследование организма раз в полгода к примеру.
Как вариант, МРТ всего организма интересно по чём будет сделать? 250-400 тыс.руб. наверное.
14:02:08 09-03-2026
Гость (11:02:22 09-03-2026) Вот ситуация сложилась - и миллионы вряд ли помогут, ради ч... Вы как предпочтете, прожить жизнь в бедноте или богатстве?
19:13:12 09-03-2026
Гость (14:02:08 09-03-2026) Вы как предпочтете, прожить жизнь в бедноте или богатстве?... в счастье
11:07:08 10-03-2026
Гость (14:02:08 09-03-2026) Вы как предпочтете, прожить жизнь в бедноте или богатстве?... Деньги - это хорошо когда ты их ЗАРАБОТАЛ, но только не путем обмана миллионов доверчивых.
18:42:07 09-03-2026
"Прошения на посещение врача отклонялись следователями и судом"
18:57:50 09-03-2026
Да враньё всё. Похоронят какую нибудь бомжиху, а сами сбегут за границу
19:35:53 09-03-2026
Не нужно было доводить ситуацию до "под домашним арестом", и ездили бы по больничкам.
19:51:51 09-03-2026
Это не ЗОЖ а ГР...
00:31:55 10-03-2026
очень часто беременность триггер опухолевых процессов, это гормоналное. если 4 стадия легкие то это 3-6 мес. максимум, или пересадка легких (ну это нереально, тк Рак) в общем увы, неизлечимо
13:27:45 10-03-2026
Кто эти люди?? Цыгане какие-то...