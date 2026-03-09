У блогера Лерчек диагностировали рак с метастазами в легких

Валерия Чекалина узнала о злокачественных клетках после родов

09 марта 2026, 09:33, ИА Амител

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини / Фото: @im__lu_*

У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили метастазы в легких. Об этом в Instagram* сообщил ее молодой человек Луис Сквиччиарини.

По его словам, проблемы начались сразу после недавних родов. Врач заметила отклонения в плаценте и отдала ее на гистологию. Результат показал наличие злокачественных клеток. Повторная проверка подтвердила диагноз.

При дальнейшем обследовании метастазы нашли в легких. Также Чекалиной провели операцию на позвоночнике — несколько позвонков начали разрушаться.

Сквиччиарини заявил, что боли и симптомы у блогера начались еще год назад, когда она находилась под домашним арестом по делу о выводе денег за рубеж. Прошения на посещение врача, по его словам, отклонялись следователями и судом.

«Мы теряли драгоценное время», — сказал он.

Адвокат Чекалиной от комментариев отказался.

В конце февраля Лерчек родила сына от Сквиччиарини. Вместе с бывшим супругом Артемом она находится под домашним арестом по делу о выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ. Блогер вину не признает.

