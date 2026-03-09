Врач рассказала о способах самопомощи, если человек подавился

Существуют специальные устройства для самопомощи, которые создают вакуум в области ротоглотки и помогают извлечь застрявший предмет

09 марта 2026, 07:34, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Если человек подавился и рядом нет помощи, необходимо сразу вызвать скорую и попытаться самостоятельно освободить дыхательные пути. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Карина Вагина.

«Если человек подавился, то в качестве меры самопомощи важно создать резкое повышение внутрибрюшного и внутригрудного давления, чтобы вытолкнуть инородное тело. Первостепенно следует попытаться откашляться, сделав несколько сильных, резких выдохов без глубоких вдохов, так как это может протолкнуть предмет глубже», — пояснила врач.

Если кашель не помогает, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и выполнить прием Геймлиха. Для этого нужно сжать одну руку в кулак, расположить его выше пупка большим пальцем к себе и обхватить второй рукой. Затем выполняются быстрые и сильные толчки вверх и внутрь по направлению к диафрагме. Эти движения повторяют до тех пор, пока инородное тело не выйдет наружу или не восстановится дыхание.

Врач отметила, что существуют специальные устройства для самопомощи, которые создают вакуум в области ротоглотки и помогают извлечь застрявший предмет. Однако такие средства нельзя считать полноценной альтернативой приему Геймлиха.

«Важно помнить о потенциальных рисках их использования. Неправильное применение может усугубить ситуацию», — добавила Вагина.

Если рядом находится человек, который подавился, сначала нужно спросить, нужна ли помощь. Когда пострадавший может говорить, кашлять или дышать, вмешиваться не следует. В частности, не рекомендуется стучать по спине, поскольку это может привести к смещению инородного предмета глубже в дыхательные пути.

«Если рядом находящийся не может дышать, кашлять, издает тихие звуки или держится за горло, нужно немедленно вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к приему Геймлиха в ожидании бригады», — подчеркнула специалист.

В таком случае спасатель должен встать позади пострадавшего, слегка наклонить его вперед примерно на 40–50 градусов и обхватить руками вокруг талии. Сжав одну руку в кулак и расположив ее чуть выше пупка, нужно обхватить ее второй рукой и выполнить резкие толчки вверх и внутрь по направлению к диафрагме. Эти действия продолжают до тех пор, пока предмет не выйдет или дыхание не восстановится.

Для беременных женщин применяется модифицированный вариант приема. Толчки выполняются не в области живота, а на уровне грудной клетки, направляя усилие назад — к позвоночнику.

Если человек потерял сознание и перестал дышать, его необходимо осторожно уложить на пол и начать сердечно-легочную реанимацию. Она проводится по схеме: 30 нажатий на грудную клетку и два вдоха "рот в рот". Цикл повторяют до прибытия медиков или до появления признаков дыхания, кашля или движения.

Перед каждым искусственным вдохом следует открыть рот пострадавшего и проверить, не видно ли инородное тело. Если его можно увидеть, допускается осторожно удалить предмет пальцами, обернутыми салфеткой, предварительно повернув голову человека набок. Если же предмет не виден, пытаться достать его не рекомендуется, поскольку это может только ухудшить ситуацию. Также специалисты советуют не стучать по спине человеку, который стоит вертикально и не наклонен вперед.

