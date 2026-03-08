Россия вошла в топ-10 стран мира по объему ВВП в долларовом выражении

Объем российской экономики достиг 213,5 триллиона рублей

08 марта 2026, 19:00, ИА Амител

Россия по итогам прошлого года заняла восьмое место в мире по объему валового внутреннего продукта в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду. Такие расчеты представило РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

Согласно первой оценке Росстата, объем российской экономики достиг 213,5 триллиона рублей. В пересчете на доллары это составляет около 2,556 триллиона, что позволило стране подняться на восьмую позицию по размеру ВВП.

Последний раз Россия входила в десятку крупнейших экономик мира в 2022 году, когда показатель составлял около 2,3 триллиона долларов. По итогам прошедшего года российская экономика опередила Италию, чей ВВП составил 2,553 триллиона долларов, а также Канаду с показателем 2,35 триллиона долларов.

Лидером по размеру экономики остаются США — их ВВП достиг 30,8 триллиона долларов. Второе место занимает Китай с показателем 19,8 триллиона долларов. Третью позицию занимает Германия — 5,05 триллиона долларов.

Четвертой по размеру экономики остается Япония с ВВП около 4,4 триллиона долларов. Пятое место занимает Индия, где, по предварительным оценкам, объем экономики составил 3,9 триллиона долларов.

Шестую строчку занимает Великобритания с показателем 3,7 триллиона долларов, а седьмое место занимает Франция, чей ВВП оценивается в 3,4 триллиона долларов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин представил ежегодный отчет в Государственной Думе. Он заявил, что в 2025 году экономическая динамика России достигла около 1% роста. За последние три года совокупный прирост ВВП составил более 10%, и страна успешно справилась с серьезными внешними вызовами.