Россия вошла в топ-10 стран мира по объему ВВП в долларовом выражении
Объем российской экономики достиг 213,5 триллиона рублей
08 марта 2026, 19:00, ИА Амител
Россия по итогам прошлого года заняла восьмое место в мире по объему валового внутреннего продукта в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду. Такие расчеты представило РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.
Согласно первой оценке Росстата, объем российской экономики достиг 213,5 триллиона рублей. В пересчете на доллары это составляет около 2,556 триллиона, что позволило стране подняться на восьмую позицию по размеру ВВП.
Последний раз Россия входила в десятку крупнейших экономик мира в 2022 году, когда показатель составлял около 2,3 триллиона долларов. По итогам прошедшего года российская экономика опередила Италию, чей ВВП составил 2,553 триллиона долларов, а также Канаду с показателем 2,35 триллиона долларов.
Лидером по размеру экономики остаются США — их ВВП достиг 30,8 триллиона долларов. Второе место занимает Китай с показателем 19,8 триллиона долларов. Третью позицию занимает Германия — 5,05 триллиона долларов.
Четвертой по размеру экономики остается Япония с ВВП около 4,4 триллиона долларов. Пятое место занимает Индия, где, по предварительным оценкам, объем экономики составил 3,9 триллиона долларов.
Шестую строчку занимает Великобритания с показателем 3,7 триллиона долларов, а седьмое место занимает Франция, чей ВВП оценивается в 3,4 триллиона долларов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин представил ежегодный отчет в Государственной Думе. Он заявил, что в 2025 году экономическая динамика России достигла около 1% роста. За последние три года совокупный прирост ВВП составил более 10%, и страна успешно справилась с серьезными внешними вызовами.
19:02:47 08-03-2026
Я не почувствовал. А ВЫ ?
21:17:09 08-03-2026
Гость (19:02:47 08-03-2026) Я не почувствовал. А ВЫ ?... Включите первый канал.
22:57:32 08-03-2026
А я вообще не понял. Нам ВВП сказал, что мы уже третья экономика мира. Кто вводит нас в заблуждение относительно нашего ВВП и экономики?
10:37:52 10-03-2026
Гость (22:57:32 08-03-2026) А я вообще не понял. Нам ВВП сказал, что мы уже третья э... Для третьей экономики надо цены еще в два раза поднять, чтобы ВВП в рублях в два раза вырос и потом при переводе в доллары... будем третьей экономикой.
23:49:28 08-03-2026
Гость (19:02:47 08-03-2026) Я не почувствовал. А ВЫ ?... Вы и не почувствуете, Россия 1/6 суши, а экономика меньше чем у маленькой Франции.
19:35:03 08-03-2026
20:07:07 08-03-2026
И все остальные страны нам завидуют
22:09:42 08-03-2026
Гость (20:07:07 08-03-2026) И все остальные страны нам завидуют ... нет, они смеются, ибо процентов 90 это оборонка
22:05:55 08-03-2026
В 15 раз отстаем??? Кошмар! Понятно тогда, почему они делают, что хотят...
04:56:47 09-03-2026
Среднюю за в этих странах огласите пожалуйста.
13:20:37 09-03-2026
Смешно, просто перевели напечатанные рубли в доллары
16:09:55 09-03-2026
Щеки рвздуваются от гордости за свою державу. Ну а если серьёзно, то смешно это читать. У половины домовладений в России таулеты на улицы. Как-то сказал знакомому индусу-студенту об этом, до сих пор в шоке ходит...
16:36:16 09-03-2026
Внимательный из Б (16:09:55 09-03-2026) Щеки рвздуваются от гордости за свою державу. Ну а если серь... Логично. Такие удобства там и не видело большинство населения... В Индии привыкли под ближайший куст "ходить", а потом все это дождями смывается в Инд и Ганг. Древняя культура, чего ожидать то?..
22:22:05 10-03-2026
Внимательный из Б (16:09:55 09-03-2026) Щеки рвздуваются от гордости за свою державу. Ну а если серь... Выкопай себе септик и поставь уже сортир. Тоже мне роскошь великая