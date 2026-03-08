Талисман в виде четырехлистного клевера принес россиянке выигрыш в 5 млн рублей

08 марта 2026, 21:04, ИА Амител

Лотерея / Победитель / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Костромской области по имени Вероника выиграла 5 миллионов рублей в розыгрыше государственной лотереи. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея", организованных Министерство финансов России, пишет "Газета.ru".

По информации компании, женщина познакомилась с "Национальной Лотереей" всего несколько месяцев назад и практически сразу стала обладательницей крупного выигрыша.

Сама победительница рассказала, что накануне тиража испытывала ощущение, что скоро должно произойти что-то хорошее. При этом, по ее словам, никаких привычных "денежных примет" она не замечала.

Вероника также отметила, что важную роль в ее истории сыграл талисман, подаренный сестрой. Речь идет о подвеске в форме четырехлистного клевера, которую женщина закрепила на серьге и носила в течение последних нескольких месяцев, считая ее символом удачи.

