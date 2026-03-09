Эксперт рассказал, можно ли вернуть цветы в магазин, если они не понравились
Если растения оказались с браком, можно требовать замены, возврата денег или снижения цены
09 марта 2026, 08:32, ИА Амител
Как вернуть деньги за неудачные подарки к 8 Марта, агентству "Прайм" рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
Самый частый вопрос — можно ли вернуть цветы, если они просто не понравились. Юрист пояснил, что растения относятся к непродовольственным товарам надлежащего качества, которые не подлежат обмену. Так что разонравившийся букет оставят в магазине.
Но если цветы оказались некачественными (увядшими, с браком), покупатель вправе потребовать замены, возврата денег или снижения цены. Правда, придется доказать, что недостатки возникли до передачи товара.
Экспертов развелось, куда ни плюнь...
Олег (08:33:51 09-03-2026) Экспертов развелось, куда ни плюнь...... без экспердов разобрался, купил букет вечером, розы, поставил в прохладное место на ночь, утром подарить хотел, а они все потухли. просто головы склонили, пошел в магаз, благо на углу дома. отдал им этот букет, забрал деньги
купила цветы вечером 7 марта, начали опадать лепестки в тот же вечер, утром розы склонили головки, завяли, продавец не хотел возвращать деньги - мол, за всю партию не отвечаем, после препирательств вернул деньги, обвинив, что не умею ухаживать за цветами. Не должен букет из роз за такие деньги на утро умирать, ну не должен. Значит, в праздник решили старье втридорога продать, и все