Эксперт рассказал, можно ли вернуть цветы в магазин, если они не понравились

Если растения оказались с браком, можно требовать замены, возврата денег или снижения цены

09 марта 2026, 08:32, ИА Амител

Букет, цветы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Как вернуть деньги за неудачные подарки к 8 Марта, агентству "Прайм" рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Самый частый вопрос — можно ли вернуть цветы, если они просто не понравились. Юрист пояснил, что растения относятся к непродовольственным товарам надлежащего качества, которые не подлежат обмену. Так что разонравившийся букет оставят в магазине.

Но если цветы оказались некачественными (увядшими, с браком), покупатель вправе потребовать замены, возврата денег или снижения цены. Правда, придется доказать, что недостатки возникли до передачи товара.