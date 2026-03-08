Рыболовы Алтайского края показали фотоотчеты рыбалки с начала весны

Среди трофеев — щуки, лещи и окуни

08 марта 2026, 20:37, ИА Амител

Фото: "Алтайское рыболовное сообщество"

Рыбаки Алтайского края делятся первыми весенними уловами, несмотря на то, что сезон подледной рыбалки в регионе продолжается. Фотографии и отчеты о трофеях любители рыбалки публикуют в группе "Алтайское рыболовное сообщество" во "ВКонтакте".

На снимках и в отчетах рыбаки показывают пойманную рыбу разных видов и размеров. Среди трофеев — щуки, лещи и окуни. Судя по сообщениям участников сообщества, удачная рыбалка у многих происходит как в утренние часы, так и ближе к вечеру.

Большинство отчетов о выловленной рыбе поступает из районов Алтайского края. Любители подледного лова продолжают выходить на водоемы, несмотря на наступившую календарную весну.