Рыболовы Алтайского края показали фотоотчеты рыбалки с начала весны
Среди трофеев — щуки, лещи и окуни
08 марта 2026, 20:37, ИА Амител
Фото: "Алтайское рыболовное сообщество"
Рыбаки Алтайского края делятся первыми весенними уловами, несмотря на то, что сезон подледной рыбалки в регионе продолжается. Фотографии и отчеты о трофеях любители рыбалки публикуют в группе "Алтайское рыболовное сообщество" во "ВКонтакте".
На снимках и в отчетах рыбаки показывают пойманную рыбу разных видов и размеров. Среди трофеев — щуки, лещи и окуни. Судя по сообщениям участников сообщества, удачная рыбалка у многих происходит как в утренние часы, так и ближе к вечеру.
Большинство отчетов о выловленной рыбе поступает из районов Алтайского края. Любители подледного лова продолжают выходить на водоемы, несмотря на наступившую календарную весну.
23:03:25 08-03-2026
Как с голодного мыса…. Ну куда тебе столько опистархоза в одно рыло?
09:39:59 09-03-2026
Гость (23:03:25 08-03-2026) Как с голодного мыса…. Ну куда тебе столько опистархоза в од... Вам "описторхоза" жалко? Боитесь, не достанется?
😁
Оторвите зад от плюша, сходите хоть раз на рыбалку.
15:54:16 09-03-2026
Кхм... (09:39:59 09-03-2026) Вам "описторхоза" жалко? Боитесь, не достанется?😁От... Реально, зачем столько вытягивать? Жадность?