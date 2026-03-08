Такой день. Перекрывший дорогу нелегальный таксист и оголодавший рецидивист

О главных событиях региона за 8 марта

08 марта 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка запечатлела кабаргу в светлое время суток. Для этих животных такое поведение считается необычным, поскольку чаще всего они попадают в объективы камер ночью или в сумеречные часы. Как рассказали сотрудники заповедника, сейчас у кабарги наступил спокойный период жизненного цикла. Брачный сезон у этих животных завершился еще в середине января, после чего звери ведут более размеренную жизнь и передвигаются в пределах своих участков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с жалобами жителей на проблему безнадзорных собак в Алейске. Поводом для проверки стало обращение граждан в приемную главы СКР. В сообщениях говорилось о ненадлежащей организации работы по отлову бездомных животных в городе и бездействии ответственных служб.

В Алтайском крае и Республике Алтай в конце марта ожидается начало сезона активности клещей. В прошлом году первый случай присасывания клеща к человеку в Республике Алтай зарегистрировали 19 марта. Как отмечают специалисты, укусы этих насекомых могут привести к опасным заболеваниям, включая сибирский клещевой тиф, клещевой энцефалит и боррелиоз.

В Барнауле произошел конфликт между водителями такси в районе аэропорта. По словам водителя официального такси, причиной стало то, что пассажиры отказались ехать с частными перевозчиками и выбрали легальный сервис. После того как водитель забрал пассажиров, к нему, по его словам, начали предъявлять претензии двое других автомобилистов. Один из них, управлявший автомобилем Hyundai Elantra красного цвета, перегородил дорогу, ударил локтем по машине и не позволял продолжить движение, требуя высадить пассажиров.

В Барнауле сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в ограблении продуктового магазина. Молодой человек спрятал во внутренний карман куртки ролл и несколько гамбургеров, после чего поспешил покинуть магазин, не оплатив покупки на кассе. Во время допроса молодой человек признал свою вину и рассказал, что успел съесть похищенные продукты до задержания.