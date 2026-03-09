В Барнауле пропал мужчина в черных сапогах
О его местонахождении неизвестно с 8 марта
09 марта 2026, 10:33, ИА Амител
В Барнауле пропал 32-летний Аверьянов Андрей Викторович. О его местоположении неизвестно с 8 марта, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".
По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные брюки, черные сапоги и черную шапку.
Приметы пропавшего:
-
рост 170 см;
-
худощавое телосложение;
-
лысый;
-
голубые глаза.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
00:33:39 10-03-2026
числа 11го найдется