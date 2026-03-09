В Барнауле пропал мужчина в черных сапогах

О его местонахождении неизвестно с 8 марта

09 марта 2026, 10:33, ИА Амител

В Барнауле пропал 32-летний Аверьянов Андрей Викторович. О его местоположении неизвестно с 8 марта, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные брюки, черные сапоги и черную шапку.

Приметы пропавшего:

рост 170 см;

худощавое телосложение;

лысый;

голубые глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.